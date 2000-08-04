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Раздел: Культура  
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Вита Сидоркина беременна первым ребенком

Вита Сидоркина беременна первым ребенком Еще одна супермодель готовится уйти в декрет.

Известная модель Victoria's Secret Вита Сидоркина впервые станет мамой. Девушка ждет ребенка от мужа, итальянского миллионера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Еще одна супермодель Victoria's Secret готовится уйти в декрет. Так, 24-летняя модель из России Вита Сидоркина и 44-летний итальянский миллионер Валерио Морабито станут родителями.

Радостную новость сообщила Сидоркина в Инстаграм, опубликовав снимок, на котором позирует обнаженной с заметно округлым животиком.

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Как известно, российская модель и итальянский миллионер поженились в прошлом году. Недавно, 30 июля, пара отметила годовщину свадьбы, а теперь принимает поздравления с пополнением в семье.

Вита Сидоркина беременна первым ребенком
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 Теги: Вита Сидоркина, беременность

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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