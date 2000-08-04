Раздел: Культура
Надя Дорофеева рассказала о своей зависимости
Певица призналась, что она "страшно зависима" от латте.
Солистка популярной группы "Время и Стекло", экс-участница шоу "Танцы со звездами-2017" и судья "Лиги смеха-4" Надя Дорофеева призналась, что имеет вредную привычку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
"Моя вредная привычка - это латте. Сейчас стараюсь пить его хотя бы через день или заменять обычное молоко на безлактозное. Признаюсь, от латте я страшно зависима. Перед концертом, бывало, зрители передавали стаканчик кофе через охрану, чтобы поднять мне настроение ", - призналась Надя.
Напомним, актеры Студии "Квартал 95" запускают новый проект – будут снимать романтическую комедию "Я, ты, он, она" с одной из самых популярных украинских звезд в главной роли, Надей Дорофеевой.
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Главная роль достанется именно солистке группы "Время и Стекло", а коллегами по площадке будут Евгений Кошевой и Владимир Зеленский.
Солистка популярной группы "Время и Стекло", экс-участница шоу "Танцы со звездами-2017" и судья "Лиги смеха-4" Надя Дорофеева призналась, что имеет вредную привычку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
"Моя вредная привычка - это латте. Сейчас стараюсь пить его хотя бы через день или заменять обычное молоко на безлактозное. Признаюсь, от латте я страшно зависима. Перед концертом, бывало, зрители передавали стаканчик кофе через охрану, чтобы поднять мне настроение ", - призналась Надя.
Напомним, актеры Студии "Квартал 95" запускают новый проект – будут снимать романтическую комедию "Я, ты, он, она" с одной из самых популярных украинских звезд в главной роли, Надей Дорофеевой.
Читайте также: Настя Каменских рассказала о реакции Потапа на творческий "развод"
Главная роль достанется именно солистке группы "Время и Стекло", а коллегами по площадке будут Евгений Кошевой и Владимир Зеленский.
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