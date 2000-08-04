Раздел: Культура
Мила Кунис изменилась до неузнаваемости
Внешний вид звезды встревожил ее фанатов.
Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера комедии "Шпион, который меня кинул", одну из главных ролей в которой сыграла Мила Кунис.
Естественно, актриса посетила вечеринку, выбрав для этого ярко-красное платье-бюстье с полупрозрачной юбкой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Свой образ Мила дополнила влажной укладкой и выразительным макияжем, став, пожалуй, самой яркой звездой вечера.
Впрочем, поклонников Кунис этот выход очень встревожил – они обсуждают стремительное и «критичное» похудение любимицы, выдвигая версии насчет пищевого расстройства или нервного истощения. Зная стальной характер актрисы, мы в это не верим, но внешний вид Милы действительно удивляет – как говорится, «и половины не осталось».
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Надеемся, что у красотки все в порядке со здоровьем.
Вчера в Лос-Анджелесе состоялась премьера комедии "Шпион, который меня кинул", одну из главных ролей в которой сыграла Мила Кунис.
Естественно, актриса посетила вечеринку, выбрав для этого ярко-красное платье-бюстье с полупрозрачной юбкой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Свой образ Мила дополнила влажной укладкой и выразительным макияжем, став, пожалуй, самой яркой звездой вечера.
Впрочем, поклонников Кунис этот выход очень встревожил – они обсуждают стремительное и «критичное» похудение любимицы, выдвигая версии насчет пищевого расстройства или нервного истощения. Зная стальной характер актрисы, мы в это не верим, но внешний вид Милы действительно удивляет – как говорится, «и половины не осталось».
Читайте также: Леся Никитюк очаровала фанатов нежным образом
Надеемся, что у красотки все в порядке со здоровьем.
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