Раздел: Культура
Известная певица неожиданно отменила концерт
Пинк решила объяснить ситуацию всем возмущенным сторонникам.
Популярная певица Пинк недавно отменила концерт в Австралии из-за проблем со здоровьем. Однако впоследствии в сети появились снимки, на которых артистка отдыхала с детьми на пляже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сеть взбудоражили снимки американской певицы Пинк на семейном отдыхе. Фото не вызвали бы значительный резонанс, если бы накануне она не отменила концерт в австралийском Сиднее. Поэтому возмущенные поклонники с отчаянием просмотрели снимки.
Артистка решила обратиться ко всем меломанам, которые приобрели билеты на ее концерт. Пинк объяснила: фото не показывают, что ей пришлось пережить за время австралийского турне. Артистка и ее дети – 7-летняя Уиллоу и 1-летний Джеймсон – уже дважды обращались к врачам за помощью.
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"Папарацци не покажут вам два визита к врачу в течение двух дней, антибиотики, спрей для носа, спрей для горла, ежедневный плач ребенка, которому мама делает горячие ванны и говорит, что все хорошо. Они не покажут вам, как я лежу и пью воду в то время, как мои друзья пытаются отвлечь мою дочь, которая постоянно спрашивает, почему эти странные люди ходят за ними по пятам и снимают каждый ее шаг", – призналась Пинк.
Популярная певица Пинк недавно отменила концерт в Австралии из-за проблем со здоровьем. Однако впоследствии в сети появились снимки, на которых артистка отдыхала с детьми на пляже.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Сеть взбудоражили снимки американской певицы Пинк на семейном отдыхе. Фото не вызвали бы значительный резонанс, если бы накануне она не отменила концерт в австралийском Сиднее. Поэтому возмущенные поклонники с отчаянием просмотрели снимки.
Артистка решила обратиться ко всем меломанам, которые приобрели билеты на ее концерт. Пинк объяснила: фото не показывают, что ей пришлось пережить за время австралийского турне. Артистка и ее дети – 7-летняя Уиллоу и 1-летний Джеймсон – уже дважды обращались к врачам за помощью.
Читайте также: Популярная украинская артистка внезапно отменила концерт в Минске
"Папарацци не покажут вам два визита к врачу в течение двух дней, антибиотики, спрей для носа, спрей для горла, ежедневный плач ребенка, которому мама делает горячие ванны и говорит, что все хорошо. Они не покажут вам, как я лежу и пью воду в то время, как мои друзья пытаются отвлечь мою дочь, которая постоянно спрашивает, почему эти странные люди ходят за ними по пятам и снимают каждый ее шаг", – призналась Пинк.
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