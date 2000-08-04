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Раздел: Культура  
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Приходько рассказала, чем будет заниматься в политике

Приходько рассказала, чем будет заниматься в политикеСвоей задачей Анастасия видит просветительскую работу.

Известная украинская певица Анастасия Приходько сообщила, что свое общественно-политическое движение "Требую перемен" направит на мобилизацию военных и волонтеров, и будет использовать все методы, чтобы ослабить их разочарование и отчаяние на 5-м году войны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Мы мобилизуем самых активных в этой войне волонтеров, добровольцев, журналистов, юристов и врачей, которые проявили себя на Майдане и на войне. Чтобы забрать у них разочарование, ослабить отчаяние от тяжелых потерь и ежедневных смертей, будем использовать все методы: общественные и публичные выступления, разговоры в узких кругах с различными средами и, безусловно, политические средства. В частности будем поддерживать наших друзей, бойцов и активных граждан в их желании заниматься политическими процессами, как-то участие в выборах на всех уровнях,– прокомментировала Приходько.

Известно, что общественно-политическое движение певица создает вместе с заместителем командира Украинской Добровольческой Армии "УДА", командиром 8-го добровольческого батальона "Аррата" Андреем Гергертом, позывной "Червень". По ее словам, они познакомились в Мариуполе.

"После концерта меня пригласили на личную встречу, и мы 7 часов разговаривали на все темы... А на следующий день я приехала к ним в часть! И там познакомилась с ребятами батальона "Аррата". Потом мы решили объединиться и сделать общественно-политическое движение", – сказала Приходько.

Певица отметила, что главной своей задачей видит просветительскую работу. А дальнейшие политические планы очертит в разговорах с людьми. Пойдет ли на парламентские выборы осенью следующего года, Приходько еще не определилась. Мол, об этом рано говорить.

В частности, от того, будет ли участвовать в парламентских выборах, зависит, будет ли она петь.

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Сложно все это делать вместе. Если я решу пойти на выборы, то конечно буду заниматься политикой и не буду петь. Если не пойду, тогда буду заниматься общественной организацией и петь. Все просто,– прокомментировала певица.

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 Теги: Приходько, политика

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Сегодня, 20:24 » Автор: Едгар Букмирза
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