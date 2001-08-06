Раздел: Культура
Звезду "Такси" избили в Москве
Насери отправился домой.
Знаменитого французского актера Сами Насери, который незаконно посещал оккупированный Россией Крым, избили в баре в Москве. В сети появилось фото 57-летнего актера с гематомой под глазом. Соответствующий снимок был опубликован на Telegram-канале Mash.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Насери после драки в московском баре. Ну, по крайней мере, оригинальный сувенир из России, а не эти ваши магнитики", - с иронией написали в сети.
Также в Mash обнародовали видео, в котором мужчина, избивший звезду фильма "Такси", рассказывает о произошедшем.
"Обидчик Сэми Насери рассказывает, за что избил актера. Коротко: француз вел себя как быдло. Судя по фотографии Олега, Сэми еще легко отделался", - отметили в сообщении.
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"Парень отдыхал в баре "Войс" со своим братом, слегка перепил, после чего начался классический московский (или вполне себе парижский) махач. Сами несколько раз попали по лицу, а также по руке - когда он пытался защититься от ударов. Насери отправился домой, проспался и уже на следующее утро поехал в больницу, где ему обработали все его травмы", - сообщили в Mash.
Знаменитого французского актера Сами Насери, который незаконно посещал оккупированный Россией Крым, избили в баре в Москве. В сети появилось фото 57-летнего актера с гематомой под глазом. Соответствующий снимок был опубликован на Telegram-канале Mash.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Насери после драки в московском баре. Ну, по крайней мере, оригинальный сувенир из России, а не эти ваши магнитики", - с иронией написали в сети.
Также в Mash обнародовали видео, в котором мужчина, избивший звезду фильма "Такси", рассказывает о произошедшем.
"Обидчик Сэми Насери рассказывает, за что избил актера. Коротко: француз вел себя как быдло. Судя по фотографии Олега, Сэми еще легко отделался", - отметили в сообщении.
Читайте также: В России до смерти избили звезду фильма "Утомленные солнцем"
"Парень отдыхал в баре "Войс" со своим братом, слегка перепил, после чего начался классический московский (или вполне себе парижский) махач. Сами несколько раз попали по лицу, а также по руке - когда он пытался защититься от ударов. Насери отправился домой, проспался и уже на следующее утро поехал в больницу, где ему обработали все его травмы", - сообщили в Mash.
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