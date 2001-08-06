Звезду "Такси" избили в Москве

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Сами Насери, который знаком нам своей ролью в фильмах «Такси», рассказал журналистам, что думает о актерах, которые стремятся получить российское гражданство.

На одной из улиц, расположенной в 8-м округе Парижа, возле Елисейских полей, за участие в пьяной драке с группой лиц полицией был арестован известный французский актер Сами Насери, исполнявший одну из главных ролей в кинокартине «Такси». В ходе драки актер был ранен, ему разбили лицо и выбили зубы. Полицейские подобрали его в