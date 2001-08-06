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Раздел: Культура  
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Звезду "Такси" избили в Москве

Звезду "Такси" избили в МосквеНасери отправился домой.

Знаменитого французского актера Сами Насери, который незаконно посещал оккупированный Россией Крым, избили в баре в Москве. В сети появилось фото 57-летнего актера с гематомой под глазом. Соответствующий снимок был опубликован на Telegram-канале Mash.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"Насери после драки в московском баре. Ну, по крайней мере, оригинальный сувенир из России, а не эти ваши магнитики", - с иронией написали в сети.

Также в Mash обнародовали видео, в котором мужчина, избивший звезду фильма "Такси", рассказывает о произошедшем.

"Обидчик Сэми Насери рассказывает, за что избил актера. Коротко: француз вел себя как быдло. Судя по фотографии Олега, Сэми еще легко отделался", - отметили в сообщении.

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"Парень отдыхал в баре "Войс" со своим братом, слегка перепил, после чего начался классический московский (или вполне себе парижский) махач. Сами несколько раз попали по лицу, а также по руке - когда он пытался защититься от ударов. Насери отправился домой, проспался и уже на следующее утро поехал в больницу, где ему обработали все его травмы", - сообщили в Mash.
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 Теги: такси, Москва

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Сегодня, 22:10 » Автор: Едгар Букмирза
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