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Раздел: Культура  
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Светлана Лобода восхитила роскошными формами в ярком купальнике

Светлана Лобода восхитила роскошными формами в ярком купальникеЗвезда в новом клипе показала идеальную фигуру.

Всего два месяца назад Лобода стала мамой во второй раз.

Но расслабляться Светлана не стала: она почти сразу после родов блистала на музыкальной премии, а чуть позже окончательно вернулась к работе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.

Вот и новый клип тому подтверждение. Режиссером видео SuperSTAR выступила продюсер Лободы Нателла Крапивина. Свежая работа певицы получилась стилистике ее предыдущих клипов — яркая и провокационная.

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В ролике Светлана танцует и демонстрирует точеную фигуру, как будто она и вовсе не рожала. Кроме этого, в клипе звезда предстает в обновленном имидже.

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 Теги: Светлана Лобода, новый клип

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Сегодня, 09:38 » Автор: Ирина Шевченко
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