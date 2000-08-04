Раздел: Культура
Светлана Лобода восхитила роскошными формами в ярком купальнике
Звезда в новом клипе показала идеальную фигуру.
Всего два месяца назад Лобода стала мамой во второй раз.
Но расслабляться Светлана не стала: она почти сразу после родов блистала на музыкальной премии, а чуть позже окончательно вернулась к работе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Вот и новый клип тому подтверждение. Режиссером видео SuperSTAR выступила продюсер Лободы Нателла Крапивина. Свежая работа певицы получилась стилистике ее предыдущих клипов — яркая и провокационная.
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В ролике Светлана танцует и демонстрирует точеную фигуру, как будто она и вовсе не рожала. Кроме этого, в клипе звезда предстает в обновленном имидже.
Всего два месяца назад Лобода стала мамой во второй раз.
Но расслабляться Светлана не стала: она почти сразу после родов блистала на музыкальной премии, а чуть позже окончательно вернулась к работе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Вот и новый клип тому подтверждение. Режиссером видео SuperSTAR выступила продюсер Лободы Нателла Крапивина. Свежая работа певицы получилась стилистике ее предыдущих клипов — яркая и провокационная.
Читайте также: Ирина Шейк "засветила" округлившийся живот
В ролике Светлана танцует и демонстрирует точеную фигуру, как будто она и вовсе не рожала. Кроме этого, в клипе звезда предстает в обновленном имидже.
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