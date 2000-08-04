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Раздел: Культура  
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Экс-солистка "ВИА Гры" произвела фурор внешним видом

Экс-солистка "ВИА Гры" произвела фурор внешним видомСанта Димопулос покорила образом элегантной леди.

Санта Димопулос умеет одеваться стильно и со вкусом, демонстрируя самые изысканные и элегантные образы.

Накануне звезда поделилась очередным луком на своей страничке в соцсети, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

В этот раз для выхода в свет Санта выбрала аутфит в стиле total black, дополнив костюм стильной шляпой и прокомментировала свой пост в Инстаграме.

"Виды мотивации. Part 1.
Мне часто пишут, что я мотивирую людей к саморазвитию, самопознанию и прочим хорошим вещам.
Не буду кокетничать, это очень приятно (вроде пока не зазнаюсь). На самом деле, мы всегда мотивируем себя сами, просто, в зависимости от характера, мировоззрения и обстоятельств, источник мотивации разный.

Расскажу про несколько:

1. Конкретная мелкая цель. “Я хочу нравиться этому мужчине- похудею. Хочу вот эти туфли - заработаю/накоплю…”Плюсы: результат достигается легко, получаем вознаграждение плюс уверенность.Минусы: жить от цели к цели - очень спорная модель. Задачи ставить нужно, но, как мне кажется, долгосрочные и более важные. Менять себя из-за обуви… Ну такое…

2. Чужой пример. “Хочу быть как вот эта певица/актриса/супермодель/соседка/” Плюсы: есть конкретный пример. Нужно просто “повторить”. Минусы: на деле пример не такой уж “конкретный”. Чтобы стать другим человеком- нужно повторить весь его жизненный путь , а это невозможно, и неприятно.

3. Религия/философия/эзотерика. Что-то в стиле: «Эта книга изменила мою жизнь». Плюсы: есть конкретный свод правил, при точном выполнении которых практически невозможно ошибиться, снимается вопрос выбора и ответственности. Минусы: есть конкретный свод правил, при точном выполнении которых практически невозможно ошибиться, снимается вопрос выбора и ответственности (видела людей, которые теряли себя на фоне общих правил, хотя каждое учение направлено именно на развитие индивидуальности).

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4. Злость.Суки, я вам все докажу! Плюсы: один из самых продуктивных (если не самый) мотиваторов. Есть миллионы примеров, когда это сработало. Минусы: деструктивно. Этого достаточно. На самом деле тема очень обширная- о ней писала в отдельном посте. Это далеко не все. Продолжу позже, а пока- пишите что мотивирует вас. Чем детальней- тем лучше (мне правда интересно)."


Экс-солистка "ВИА Гры" произвела фурор внешним видом
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 Теги: Санта Димопулос, стильный образ

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Сегодня, 11:05 » Автор: Ирина Шевченко
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