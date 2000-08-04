Раздел: Культура
Кортни Кардашян рассталась с молодым любовником
Кортни не хотела рассказывать о расставании.
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни Кардашян рассталась с 25-летним парнем-боксером Юнесом Бенджимом.
Еще месяц назад Кортни отдыхала со своим любимым в Портофино. Однако в среду, 8 августа, западные СМИ заговорили о расставании пары.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Инсайдеры отмечают, что Кортни не хотела рассказывать о расставании. Но об этом заговорили после того, как заметили Юнеса на отдыхе с другой девушкой, бывшей девушкой рэпера Tyga Джордана Озуны.
Отмечается, что пара планировала сделать перерыв в отношениях, однако это привело к расставанию.
Читайте также: Кортни Кардашян ошеломила Instagram пикантным снимком
Кортни расстроена, но старается сосредоточить свою энергию на других вещах и не привлекать к этому много внимания,– говорится в источнике.
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни Кардашян рассталась с 25-летним парнем-боксером Юнесом Бенджимом.
Еще месяц назад Кортни отдыхала со своим любимым в Портофино. Однако в среду, 8 августа, западные СМИ заговорили о расставании пары.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Инсайдеры отмечают, что Кортни не хотела рассказывать о расставании. Но об этом заговорили после того, как заметили Юнеса на отдыхе с другой девушкой, бывшей девушкой рэпера Tyga Джордана Озуны.
Отмечается, что пара планировала сделать перерыв в отношениях, однако это привело к расставанию.
Читайте также: Кортни Кардашян ошеломила Instagram пикантным снимком
Кортни расстроена, но старается сосредоточить свою энергию на других вещах и не привлекать к этому много внимания,– говорится в источнике.
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