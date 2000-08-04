» » Оксана Марченко будет танцевать в шоу на "1+1"
Раздел: Культура  
0

Оксана Марченко будет танцевать в шоу на "1+1"

Оксана Марченко будет танцевать в шоу на "1+1" На телеканале прокомментировали участие знаменитости в шоу.

Руководство 1+1 объяснило, по какой причине Оксана Марченко, возможно, будет участвовать в новом сезоне проекта «Танцы со звездами», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Новый сезон танцевального шоу «Танці з зірками» начнется 26 августа, а пока поклонники проекта обсуждают возможные кандидатуры участников и своих фаворитов среди них. Сегодня стало известно, что на главном паркете страны может появиться популярная ведущая Оксана Марченко. В связи с тем, что она замужем за пророссийским политиком, команда ТСН выступила против ее участия в проекте телеканала 1+1.

Реакция руководства канала последовала незамедлительно. Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко отметил, что журналисты, безусловно, вправе иметь собственное мнение.

Читайте также: Ричард Гир ожидает рождения второго ребенка

«Мы неоднократно заявляли, что работа служб информации в «1+1 медиа» строится исключительно на принципах редакционной свободы и непредвзятости. Журналисты вправе высказывать свое мнение в том числе и по поводу решений канала. Тем не менее, хотел бы отметить, что в проекте «Танці з зірками» участвуют самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений. Как показывают результаты исследований, среди тех, кого было бы интересно увидеть зрителям на паркете – в том числе, и Оксана Марченко. Уверены, среди 14 пар участников каждый сможет найти себе фаворитов», – прокомментировал Ткаченко.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Оксана Марченко, танцы со звездами

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     341
     0

Похожие новости по теме

Оксана Марченко скоро появится в новом телепроекте Оксана Марченко скоро появится в новом телепроекте

Жена Медведчука возвращается на украинское ТВ.

Оксана Марченко шокировала платьем за $11 000 Оксана Марченко шокировала платьем за $11 000

На своей странице в Facebook популярная ведущая показала свежие фото.

Оксана Марченко изменилась до неузнаваемости Оксана Марченко изменилась до неузнаваемости

Известная телеведущая удивила новым имиджем.

Оксана Марченко остается в «Х-фактор», а Иван Дорн уйдет Оксана Марченко остается в «Х-фактор», а Иван Дорн уйдет

Перетасовка в шестом сезоне популярного шоу.

Оксана Марченко покинула проект «Україна має талант-7» Оксана Марченко покинула проект «Україна має талант-7»

Стали известны имена нового сезона шоу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх