Оксана Марченко будет танцевать в шоу на "1+1"

На телеканале прокомментировали участие знаменитости в шоу.



Руководство 1+1 объяснило, по какой причине Оксана Марченко, возможно, будет участвовать в новом сезоне проекта «Танцы со звездами», сообщает



Новый сезон танцевального шоу «Танці з зірками» начнется 26 августа, а пока поклонники проекта обсуждают возможные кандидатуры участников и своих фаворитов среди них. Сегодня стало известно, что на главном паркете страны может появиться популярная ведущая Оксана Марченко. В связи с тем, что она замужем за пророссийским политиком, команда ТСН выступила против ее участия в проекте телеканала 1+1.



Реакция руководства канала последовала незамедлительно. Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко отметил, что журналисты, безусловно, вправе иметь собственное мнение.



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«Мы неоднократно заявляли, что работа служб информации в «1+1 медиа» строится исключительно на принципах редакционной свободы и непредвзятости. Журналисты вправе высказывать свое мнение в том числе и по поводу решений канала. Тем не менее, хотел бы отметить, что в проекте «Танці з зірками» участвуют самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений. Как показывают результаты исследований, среди тех, кого было бы интересно увидеть зрителям на паркете – в том числе, и Оксана Марченко. Уверены, среди 14 пар участников каждый сможет найти себе фаворитов», – прокомментировал Ткаченко. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Руководство 1+1 объяснило, по какой причине Оксана Марченко, возможно, будет участвовать в новом сезоне проекта «Танцы со звездами», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva Новый сезон танцевального шоу «Танці з зірками» начнется 26 августа, а пока поклонники проекта обсуждают возможные кандидатуры участников и своих фаворитов среди них. Сегодня стало известно, что на главном паркете страны может появиться популярная ведущая Оксана Марченко. В связи с тем, что она замужем за пророссийским политиком, команда ТСН выступила против ее участия в проекте телеканала 1+1.Реакция руководства канала последовала незамедлительно. Генеральный директор «1+1 медиа» Александр Ткаченко отметил, что журналисты, безусловно, вправе иметь собственное мнение.«Мы неоднократно заявляли, что работа служб информации в «1+1 медиа» строится исключительно на принципах редакционной свободы и непредвзятости. Журналисты вправе высказывать свое мнение в том числе и по поводу решений канала. Тем не менее, хотел бы отметить, что в проекте «Танці з зірками» участвуют самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, вне зависимости от своих политических взглядов и убеждений. Как показывают результаты исследований, среди тех, кого было бы интересно увидеть зрителям на паркете – в том числе, и Оксана Марченко. Уверены, среди 14 пар участников каждый сможет найти себе фаворитов», – прокомментировал Ткаченко.



