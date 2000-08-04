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Раздел: Культура  
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Премию "Оскар" будут вручать по-новому

Премию "Оскар" будут вручать по-новому Объявлена новая номинация и порядок награждения.

Американская академия киноискусств одобрила три новых изменения в церемонии вручения "Оскара" и с 2019 года введет новую категорию наград – за выдающийся популярный фильм, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

На заседании 7 августа совет академии принял решение изменить формат церемонии, чтобы привлечь новую аудиторию. Зрители жаловались, что шоу вручения "Оскаров" стало слишком длинным и скучным из-за 24 конкурсных наград, не все из которых интересны широкой публике.

В связи с этим часть категорий уберут из прямой телетрансляции. Награждения будут идти во время перерывов на рекламу, а самые интересные моменты потом дадут в эфир в записи.

Академия также создаст новую категорию – "за выдающийся популярный фильм".

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Академия также уведомила членов о том, что дата для вручения 92-го "Оскара" в 2020 году будет перенесена с 23 февраля на 9 февраля. В 2019 году церемония вручения "Оскара" пройдет 24 февраля.
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 Теги: Оскар, изменения

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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