Премию "Оскар" будут вручать по-новому

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Американская академия киноискусства объявила, что процедуру голосования по фильмам-номинантам на премию «Оскар» кардинально изменят. Хоук Кох, президент академии, говорит: «Впервые в истории «Оскара» к голосованию во всех двадцати четырех категориях, в частности, будут допущены все киноакадемики». Также, за его информацией,