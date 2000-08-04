Раздел: Культура
Вокруг Стивена Сигала разгорелся пикантный скандал
Более десяти женщин обвинили актера в сексуальных преступлениях.
Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) начала проверку в отношении американского актера Стивена Сигала, которого более десяти женщин обвинили в домогательствах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
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Первое заявление против Сигала в полицию Лос-Анджелеса было подано в декабре 2017 года Региной Симонс, по словам которой она была изнасилована актером после съемок фильма "В смертельной опасности" в 1994-м, когда ей было 18. Потом последовали обвинения со стороны других женщин. Сигал своей вины не признает.
Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) начала проверку в отношении американского актера Стивена Сигала, которого более десяти женщин обвинили в домогательствах.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
Читайте также: 49-летняя Джей Ло удивила фигурой в откровенном купальнике
Первое заявление против Сигала в полицию Лос-Анджелеса было подано в декабре 2017 года Региной Симонс, по словам которой она была изнасилована актером после съемок фильма "В смертельной опасности" в 1994-м, когда ей было 18. Потом последовали обвинения со стороны других женщин. Сигал своей вины не признает.
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