Раздел: Культура
Дэниел Крейг вскоре снова станет отцом
Супруга актера находится на позднем сроке беременности.
Появившись на днях на улицах Нью-Йорка, Рэйчел Вайс, 48-летняя супруга трехкратного исполнителя роли Джеймса Бонда, продемонстрировала, что до родов ей осталось совсем недолго, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Было невозможно не заметить, что живот у актрисы стал огромных размеров. Несмотря на то, что двигаться Рэйчел было уже непросто, но она пребывала в отменном настроении: постоянно улыбалась и оживленно болтала с любимым мужем.
О том, что Вайс беременна, она объявила в апреле 2018 года. «И я, и Дэниел совершенно счастливы! Скоро в нашем доме появится маленький человечек. Мы с нетерпением ждем, когда родится ребенок. Пока мы не знаем, будет это девочка или мальчик, и это - волнующая тайна!» - сообщила тогда Вайс. Интересно, что с тех пор Вайс так и пожелала выяснять пол ребенка: она хочет, чтобы рождение малыша стало сюрпризом.
Ребенок, который должен родиться уже совсем скоро, станет для Рэйчел вторым. У нее уже есть 12-летний сын Генри, от предыдущего романа с режиссером Дарреном Аронофски. Крэйг тоже успел в прошлом стать отцом. Бывшая подруга актера Фиона Лаудон родила от него, в свое время, дочку Эллу, которая сейчас уже совсем взрослая - она отпраздновала в этом году свой 25-ый день рождения.
Напомним: решение завести общего ребенка супруги приняли лишь на восьмой год совместной жизни. Они сыграли скромную свадьбу в 2011-м, всего через полгода после начала своего романа. Интересно, что до встречи с Крейгом, Вайс вообще не планировала выходить замуж. «Я никогда не мечтала о свадьбе, это был совершенно не мой «сценарий». Из-за этого я даже не любила романтические комедии, они казались мне неправдоподобными.
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Ведь в них всегда все заканчивается свадьбой, а потом герои живут вместе долго и счастливо. Как же хорошо, что я встретила Дэниела в более зрелом возрасте, когда оказалась способна поверить в настоящую любовь…» - рассказала актриса.
Появившись на днях на улицах Нью-Йорка, Рэйчел Вайс, 48-летняя супруга трехкратного исполнителя роли Джеймса Бонда, продемонстрировала, что до родов ей осталось совсем недолго, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Было невозможно не заметить, что живот у актрисы стал огромных размеров. Несмотря на то, что двигаться Рэйчел было уже непросто, но она пребывала в отменном настроении: постоянно улыбалась и оживленно болтала с любимым мужем.
О том, что Вайс беременна, она объявила в апреле 2018 года. «И я, и Дэниел совершенно счастливы! Скоро в нашем доме появится маленький человечек. Мы с нетерпением ждем, когда родится ребенок. Пока мы не знаем, будет это девочка или мальчик, и это - волнующая тайна!» - сообщила тогда Вайс. Интересно, что с тех пор Вайс так и пожелала выяснять пол ребенка: она хочет, чтобы рождение малыша стало сюрпризом.
Ребенок, который должен родиться уже совсем скоро, станет для Рэйчел вторым. У нее уже есть 12-летний сын Генри, от предыдущего романа с режиссером Дарреном Аронофски. Крэйг тоже успел в прошлом стать отцом. Бывшая подруга актера Фиона Лаудон родила от него, в свое время, дочку Эллу, которая сейчас уже совсем взрослая - она отпраздновала в этом году свой 25-ый день рождения.
Напомним: решение завести общего ребенка супруги приняли лишь на восьмой год совместной жизни. Они сыграли скромную свадьбу в 2011-м, всего через полгода после начала своего романа. Интересно, что до встречи с Крейгом, Вайс вообще не планировала выходить замуж. «Я никогда не мечтала о свадьбе, это был совершенно не мой «сценарий». Из-за этого я даже не любила романтические комедии, они казались мне неправдоподобными.
Читайте также: Овдовевшая Селин Дион решилась на новые отношения
Ведь в них всегда все заканчивается свадьбой, а потом герои живут вместе долго и счастливо. Как же хорошо, что я встретила Дэниела в более зрелом возрасте, когда оказалась способна поверить в настоящую любовь…» - рассказала актриса.
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