» » Папарацци сняли отдых Дженнифер Лопес на яхте
Раздел: Культура  
0

Папарацци сняли отдых Дженнифер Лопес на яхте

Папарацци сняли отдых Дженнифер Лопес на яхте Певица загорала вместе со своим бойфрендом.

Известная певица Дженнифер Лопес вместе с бейсболистом Алексом Родригесом отдыхали на яхте в Италии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

Звездная пара в течение дня отдыхала и нежилась под солнышком на яхте.

Не без внимания осталось белое бикини.

Читайте также: Дэниел Крейг вскоре снова станет отцом

В нем Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальную фигуру и пышные формы.

Папарацци сняли отдых Дженнифер Лопес на яхте
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дженнифер Лопес, яхта

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     91
     0

Похожие новости по теме

Дженнифер Лопес сделала неожиданное признание Дженнифер Лопес сделала неожиданное признание

Певица счастлива с Алексом Родригесом.

Папарацци Папарацци "подловили" Дженнифер Лопес после ужина с бейсболистом

На певице было надето короткое красное платье.

Дженнифер Лопес показала, как выглядит в бикини Дженнифер Лопес показала, как выглядит в бикини

Певица великолепна как всегда.

Дженнифер Лопес подвело экстремальное мини Дженнифер Лопес подвело экстремальное мини

Для романтического ужина Лопес выбрала откровенный и сексуальный наряд.

Дженнифер Лопес показала интимное фото с бойфрендом Дженнифер Лопес показала интимное фото с бойфрендом

Певица заинтриговала поклонников нежным кадром с Алексом Родригесом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх