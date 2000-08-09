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Раздел: Культура  
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Звезда "Один дома" Маколей Калкин рассказал о личной жизни

Звезда "Один дома" Маколей Калкин рассказал о личной жизниАктер поделился своими планами в личной жизни.

Голливудский актер Маколей Калкин, сыгравший главную роль в первых фильмах "Один дома", ошарашил откровенным интервью. Знаменитость заявил, что готов иметь детей и стремится это реализовать в ближайшее время.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Актер поделился своими планами в личной жизни журналистам US Magazine.

Как известно, 37-летний Маколей Калкин встречается с актрисой Брендой Сонг. Звезда на 7 лет младше своего избранника, однако это не становится помехой в построении достаточно серьезных планов на будущее.

Я собираюсь иметь детей. Эта моя хорошая идея. От нее (Бренды Сонг, – 24) у меня будут хорошенькие детки. Она азиатка, так что у меня будут красивые малыши-азиаты. Это будет волшебно: стайка Шонов Леннонов будет бегать по дому. Вот к чему я стремлюсь,– заявил Маколей Калкин.

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Кроме этого, актер рассказал, что уже сделал первые шаги к созданию крепкой семьи с Брендой Сонг. Пара вскоре поселится в его имении и даже заведет домашних любимцев – кота и собаку.



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 Теги: Маколей Калкин, личная жизнь

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Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
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