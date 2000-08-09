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Звезда "Один дома" Маколей Калкин рассказал о личной жизни
Актер поделился своими планами в личной жизни.
Голливудский актер Маколей Калкин, сыгравший главную роль в первых фильмах "Один дома", ошарашил откровенным интервью. Знаменитость заявил, что готов иметь детей и стремится это реализовать в ближайшее время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Актер поделился своими планами в личной жизни журналистам US Magazine.
Как известно, 37-летний Маколей Калкин встречается с актрисой Брендой Сонг. Звезда на 7 лет младше своего избранника, однако это не становится помехой в построении достаточно серьезных планов на будущее.
Я собираюсь иметь детей. Эта моя хорошая идея. От нее (Бренды Сонг, – 24) у меня будут хорошенькие детки. Она азиатка, так что у меня будут красивые малыши-азиаты. Это будет волшебно: стайка Шонов Леннонов будет бегать по дому. Вот к чему я стремлюсь,– заявил Маколей Калкин.
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Кроме этого, актер рассказал, что уже сделал первые шаги к созданию крепкой семьи с Брендой Сонг. Пара вскоре поселится в его имении и даже заведет домашних любимцев – кота и собаку.
Голливудский актер Маколей Калкин, сыгравший главную роль в первых фильмах "Один дома", ошарашил откровенным интервью. Знаменитость заявил, что готов иметь детей и стремится это реализовать в ближайшее время.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Актер поделился своими планами в личной жизни журналистам US Magazine.
Как известно, 37-летний Маколей Калкин встречается с актрисой Брендой Сонг. Звезда на 7 лет младше своего избранника, однако это не становится помехой в построении достаточно серьезных планов на будущее.
Я собираюсь иметь детей. Эта моя хорошая идея. От нее (Бренды Сонг, – 24) у меня будут хорошенькие детки. Она азиатка, так что у меня будут красивые малыши-азиаты. Это будет волшебно: стайка Шонов Леннонов будет бегать по дому. Вот к чему я стремлюсь,– заявил Маколей Калкин.
Читайте также: Звезда "Один дома" рассказал о своем отношении к фильму
Кроме этого, актер рассказал, что уже сделал первые шаги к созданию крепкой семьи с Брендой Сонг. Пара вскоре поселится в его имении и даже заведет домашних любимцев – кота и собаку.
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