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Раздел: Культура  
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В России умер автор книг о Чебурашке

В России умер автор книг о Чебурашке Известному писателю было 80 лет.

В Москве в возрасте 80 лет скончался известный российский писатель Эдуард Успенский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его дочь, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

"К сожалению, Эдуард Николаевич скончался. Увы", - сказала она.

Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", "Дядя Федор, пес и кот".

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Выступал сценаристом мультфильмов про этих персонажей.
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 Теги: Эдуард Успенский, Чебурашка

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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