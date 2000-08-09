Раздел: Культура
Катя Осадчая покрасовалась в модном платье-рубашке
Ведущая примерила стильное платье в полоску.
Одежда в полоску всегда считалась исключительно летним вариантом аутфитов. Более того, полоска вот уже который сезон подряд занимает одно из первых мест среди главных модных трендов лета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Стильное платье-рубашку в полоску примерила Катя Осадчая во время своего отпуска в Греции. Свой пост телеведущая прокомментировала:
"Ни дня без новой информации :) Эвзоны - караул президентской гвардии, несут караул у парламента в Афинах.
Читайте также: Катя Осадчая покрасовалась в патриотичном платье-вышиванке
Наряд ребят это отдельная история, в любое время года, даже в лютню жару они одеты в шерстяные длинные носки, шерстяную юбку с четырьмя сотнями складок (каждая складка символизирую один год османского ига), а еще ботинки по пять килограммов каждый, в них по 160 гвоздей, чтобы эффектно чеканить шаги и бамбоны по несколько кило, ранее в бамбон прятали нож. И во всем этом час на жаре. "
Одежда в полоску всегда считалась исключительно летним вариантом аутфитов. Более того, полоска вот уже который сезон подряд занимает одно из первых мест среди главных модных трендов лета, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Стильное платье-рубашку в полоску примерила Катя Осадчая во время своего отпуска в Греции. Свой пост телеведущая прокомментировала:
"Ни дня без новой информации :) Эвзоны - караул президентской гвардии, несут караул у парламента в Афинах.
Читайте также: Катя Осадчая покрасовалась в патриотичном платье-вышиванке
Наряд ребят это отдельная история, в любое время года, даже в лютню жару они одеты в шерстяные длинные носки, шерстяную юбку с четырьмя сотнями складок (каждая складка символизирую один год османского ига), а еще ботинки по пять килограммов каждый, в них по 160 гвоздей, чтобы эффектно чеканить шаги и бамбоны по несколько кило, ранее в бамбон прятали нож. И во всем этом час на жаре. "
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