Раздел: Культура
Папарацци сфотографировали Хайди Клум, целующуюся с парнем
Модель заметили вместе с молодым бойфрендом.
«Каждый из нас должен стараться проживать эту жизнь счастливо и не озираться на мнения других. Лишнее волнение только увеличит количество морщин на вашем лице», - такими словами Хайди Клум прокомментировала сплетни о ее романе с гитаристом группы Tokio Hotel, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Если критиков разница в возрасте влюбленных удивляет (а это, напомним, 17 лет), то саму модель - нисколько. Она счастлива и не придает значение тому, что ее бойфренд значительно моложе.
Очередное подтверждение этим словам - новые снимки папарацци. Фотографы засняли возлюбленных в аэропорту Сардинии: Хайди и Том не стеснялись проявлять чувства, не обращали внимания на окруживших их журналистов, целовались и выглядели очень счастливыми.
На Сардинию пару привела работа. Они стали гостями благотворительного вечера Unicef Summer Gala, который прошел в минувшую пятницу в итальянском городе Порто-Черво. Их парный выход стал сюрпризом для фанатов.
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Влюбленные предпочитают не появляться на светских раутах. На красной дорожке в последний и, пожалуй, единственный раз их видели разве что весной на Каннском фестивале.
«Каждый из нас должен стараться проживать эту жизнь счастливо и не озираться на мнения других. Лишнее волнение только увеличит количество морщин на вашем лице», - такими словами Хайди Клум прокомментировала сплетни о ее романе с гитаристом группы Tokio Hotel, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Если критиков разница в возрасте влюбленных удивляет (а это, напомним, 17 лет), то саму модель - нисколько. Она счастлива и не придает значение тому, что ее бойфренд значительно моложе.
Очередное подтверждение этим словам - новые снимки папарацци. Фотографы засняли возлюбленных в аэропорту Сардинии: Хайди и Том не стеснялись проявлять чувства, не обращали внимания на окруживших их журналистов, целовались и выглядели очень счастливыми.
На Сардинию пару привела работа. Они стали гостями благотворительного вечера Unicef Summer Gala, который прошел в минувшую пятницу в итальянском городе Порто-Черво. Их парный выход стал сюрпризом для фанатов.
Читайте также: Риз Уизерспун сфотографировалась со своей дублершей
Влюбленные предпочитают не появляться на светских раутах. На красной дорожке в последний и, пожалуй, единственный раз их видели разве что весной на Каннском фестивале.
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