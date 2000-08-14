Раздел: Культура
MELOVIN показал новый пирсинг
Популярному украинскому певцу прокололи нос.
Mеlovin (Константин Бочаров), который представлял Украину на конкурсе Евровидение-2018, шокировал поклонников, показав, что он проколол нос. Фото нового образа исполнитель опубликовал в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Стоит отметить, что Костя часто меняет внешность, но то, что он решится на кольцо в носу, не ожидали даже самые преданные фанаты.
irchik_lis Ужас.,.........теперь ты как все......и пропала в тебе изюминка и не похожесть на других!
meri__2005 ну ты даешь
dascha1099 Надеюсь, это фейковое кольцо
svetlana_offline Похож на быка
anechkanagornaya19 Мэл,это клипса или пирсинг?
nyuta.k Я надеюсь это клипса
larisausherenko Дорогой мой,Мэл. Сними это пожалуйста. Не обижайся только - не твое это. Люблю тебя
valentina_officiel Сними и не позорься!
cuddlesmelovin я думаю, это перебор
Позже певец показал ролик, в котором наглядно продемонстрировал, что пирсинг настоящий.
Читайте также: Папарацци сфотографировали Хайди Клум, целующуюся с парнем
"Да.настоящая.давно мечтал. и это не последнее изменение в моей внешности, которое вас ждет. Я люблю жить по-настоящему!", - подписал он видео.
Mеlovin (Константин Бочаров), который представлял Украину на конкурсе Евровидение-2018, шокировал поклонников, показав, что он проколол нос. Фото нового образа исполнитель опубликовал в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Стоит отметить, что Костя часто меняет внешность, но то, что он решится на кольцо в носу, не ожидали даже самые преданные фанаты.
irchik_lis Ужас.,.........теперь ты как все......и пропала в тебе изюминка и не похожесть на других!
meri__2005 ну ты даешь
dascha1099 Надеюсь, это фейковое кольцо
svetlana_offline Похож на быка
anechkanagornaya19 Мэл,это клипса или пирсинг?
nyuta.k Я надеюсь это клипса
larisausherenko Дорогой мой,Мэл. Сними это пожалуйста. Не обижайся только - не твое это. Люблю тебя
valentina_officiel Сними и не позорься!
cuddlesmelovin я думаю, это перебор
Позже певец показал ролик, в котором наглядно продемонстрировал, что пирсинг настоящий.
Читайте также: Папарацци сфотографировали Хайди Клум, целующуюся с парнем
"Да.настоящая.давно мечтал. и это не последнее изменение в моей внешности, которое вас ждет. Я люблю жить по-настоящему!", - подписал он видео.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
51
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии
- Прикольные вещи, купленные на «барахолках»
- Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло
- В МИД РФ заявили, что Украина не может ввести санкции против России
- Веселимся до упаду: свежая подборка остроумных твитов
- США потребовали вывести войска из Украины
- Смешные ситуации, которые могли произойти лишь с собачниками
- Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
- Прикол дня: туристы устроили массовую драку из-за места для селфи
- На Донетчине строят телевышку, покрывающую сигналом оккупированную часть региона
- Кремль прекращает «подкармливать» Абхазию
- МИД: среди погибших в Генуе украинцев нет
- Місія ОБСЄ підтвердила інформацію України
- Вот это амбиции: 14-летний парень хочет стать губернатором
- В МВД заявили об угрозе госбезопасности из-за критического уровня мигрантов
- С чем в Украину едет МВФ
- Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев»
- Снова потери: в зоне ООС погиб морпех
- Лайма Вайкуле – это вам не Газманов
- Доктор Комаровский, "договаривающийся" с Путиным, стал героем фотожаб
- Кризис – это отличная возможность заработать
- Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве
- Хороша новина від МВФ
- Укртелеком заменит стационарные телефоны на мобильные
- Про капітулянтів в українському політикумі
- Застрявший на крыше попугай послал спасателей "по матушке"
- По поводу травли Комаровского
- Новый, 1937-й
- В Шанхае гуся приняли в университет
- Присяга і НАБУ
Оставьте свой комментарий