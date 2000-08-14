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Раздел: Культура  
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MELOVIN показал новый пирсинг

MELOVIN показал новый пирсинг Популярному украинскому певцу прокололи нос.

Mеlovin (Константин Бочаров), который представлял Украину на конкурсе Евровидение-2018, шокировал поклонников, показав, что он проколол нос. Фото нового образа исполнитель опубликовал в Instagram, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Стоит отметить, что Костя часто меняет внешность, но то, что он решится на кольцо в носу, не ожидали даже самые преданные фанаты.

irchik_lis Ужас.,.........теперь ты как все......и пропала в тебе изюминка и не похожесть на других!
meri__2005 ну ты даешь
dascha1099 Надеюсь, это фейковое кольцо
svetlana_offline Похож на быка
anechkanagornaya19 Мэл,это клипса или пирсинг?
nyuta.k Я надеюсь это клипса
larisausherenko Дорогой мой,Мэл. Сними это пожалуйста. Не обижайся только - не твое это. Люблю тебя
valentina_officiel Сними и не позорься!
cuddlesmelovin я думаю, это перебор

Позже певец показал ролик, в котором наглядно продемонстрировал, что пирсинг настоящий.

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"Да.настоящая.давно мечтал. и это не последнее изменение в моей внешности, которое вас ждет. Я люблю жить по-настоящему!", - подписал он видео.

MELOVIN показал новый пирсинг
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 Теги: MELOVIN, пирсинг

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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