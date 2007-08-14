Раздел: Культура
В Британии известную певицу зарезали в собственном доме
Подозреваемого – 40-летнего Десмонда Сильву – в убийстве уже задержали.
31-летнюю Симону Керр, которая прославилась благодаря шоу "Британия имеет талант", нашли мертвой в ее доме в Лондоне, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Подозреваемого – 40-летнего Десмонда Сильву – в убийстве уже задержали. Вскоре должен состояться суд по делу. Пока неизвестно, почему он находился в доме певицы и знал ее.
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Симона Керр работала медсестрой в гематологическом и онкологическом отделениях. А в 2015 году присоединилась к хору B Positive, где поют люди, больные серповидноклеточной анемией, или их родственники. Именно в 15-ом году от этой болезни умер ее сын.
31-летнюю Симону Керр, которая прославилась благодаря шоу "Британия имеет талант", нашли мертвой в ее доме в Лондоне, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Подозреваемого – 40-летнего Десмонда Сильву – в убийстве уже задержали. Вскоре должен состояться суд по делу. Пока неизвестно, почему он находился в доме певицы и знал ее.
Читайте также: Известную украинскую певицу заподозрили в беременности
Симона Керр работала медсестрой в гематологическом и онкологическом отделениях. А в 2015 году присоединилась к хору B Positive, где поют люди, больные серповидноклеточной анемией, или их родственники. Именно в 15-ом году от этой болезни умер ее сын.
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