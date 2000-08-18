Раздел: Культура
Супруга Сергея Бабкина поделилась фотографиями активного отдыха
Пара пошла в поход по Грузии.
После ленивого отдыха в Турции семья Бабкиных отправилась в Грузию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Ежедневные йога-практики и медитации, а также восхождения на горные вершины и даже ледник – таким стал последний месяц лета для их семьи.
В своих соцсетях жена артиста, актриса театра «Прекрасные цветы» Снежана Бабкина поделилась впечатлениями от такого путешествия:
«2 дня назад с нами приключилось чудо! Поход в горы длиною в 26 км! Живем и занимаемся йогой в Местия (Грузия). Проложили маршрут в Адиши. Честно скажу, пошли туда, потому, как сказали, что дорога – 16 км. Отправили детей с некоторыми взрослыми и палатками на машине. Сами вышли в 10 утра. Уже через 3 км захотелось вернуться обратно. Мы не были готовы к таким подъемам».
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«Еще через 3 км подумали, что дойдем до первого перевала, съедим сухпай и пойдем обратно. Как мы дошли и раздышались, до сих пор не понимаю...Это было сказочно трудно! Сказка, граничащая с истерикой! Но мы сделали это! Впервые в жизни такой длинный и красивый путь! Это Грузия, Детка!», - добавила супруга Сергея Бабкина.
После ленивого отдыха в Турции семья Бабкиных отправилась в Грузию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Ежедневные йога-практики и медитации, а также восхождения на горные вершины и даже ледник – таким стал последний месяц лета для их семьи.
В своих соцсетях жена артиста, актриса театра «Прекрасные цветы» Снежана Бабкина поделилась впечатлениями от такого путешествия:
«2 дня назад с нами приключилось чудо! Поход в горы длиною в 26 км! Живем и занимаемся йогой в Местия (Грузия). Проложили маршрут в Адиши. Честно скажу, пошли туда, потому, как сказали, что дорога – 16 км. Отправили детей с некоторыми взрослыми и палатками на машине. Сами вышли в 10 утра. Уже через 3 км захотелось вернуться обратно. Мы не были готовы к таким подъемам».
Читайте также: Полина Гагарина показала свою маму в молодости
«Еще через 3 км подумали, что дойдем до первого перевала, съедим сухпай и пойдем обратно. Как мы дошли и раздышались, до сих пор не понимаю...Это было сказочно трудно! Сказка, граничащая с истерикой! Но мы сделали это! Впервые в жизни такой длинный и красивый путь! Это Грузия, Детка!», - добавила супруга Сергея Бабкина.
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