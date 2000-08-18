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Супруга Сергея Бабкина поделилась фотографиями активного отдыха

Супруга Сергея Бабкина поделилась фотографиями активного отдыха Пара пошла в поход по Грузии.

После ленивого отдыха в Турции семья Бабкиных отправилась в Грузию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Ежедневные йога-практики и медитации, а также восхождения на горные вершины и даже ледник – таким стал последний месяц лета для их семьи.

В своих соцсетях жена артиста, актриса театра «Прекрасные цветы» Снежана Бабкина поделилась впечатлениями от такого путешествия:

«2 дня назад с нами приключилось чудо! Поход в горы длиною в 26 км! Живем и занимаемся йогой в Местия (Грузия). Проложили маршрут в Адиши. Честно скажу, пошли туда, потому, как сказали, что дорога – 16 км. Отправили детей с некоторыми взрослыми и палатками на машине. Сами вышли в 10 утра. Уже через 3 км захотелось вернуться обратно. Мы не были готовы к таким подъемам».

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«Еще через 3 км подумали, что дойдем до первого перевала, съедим сухпай и пойдем обратно. Как мы дошли и раздышались, до сих пор не понимаю...Это было сказочно трудно! Сказка, граничащая с истерикой! Но мы сделали это! Впервые в жизни такой длинный и красивый путь! Это Грузия, Детка!», - добавила супруга Сергея Бабкина.

Супруга Сергея Бабкина поделилась фотографиями активного отдыха
Супруга Сергея Бабкина поделилась фотографиями активного отдыха
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 Теги: Сергей Бабкин, фото

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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