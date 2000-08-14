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Раздел: Культура  
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Умер бывший концертный директор «Океана Эльзы» и ТНМК

Умер бывший концертный директор «Океана Эльзы» и ТНМКОб этом стало известно из официальной страницы группы в Facebook

18 августа умер бывший концертный директор популярной украинской группы "Океан Эльзы" 44-летний Богдан Уцеха, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Кроме этого, он также был директор не менее известных в Украине групп ТНМК и "Скай". Об этом стало известно из официальной страницы группы "Океан Эльзы" в Facebook.

"Богдан Уцеха (Utsekha Bogdan), который в середине 2000-х был нашим концертным менеджером, покинул этот мир ... Наши искренние соболезнования семье и близким. Покойся с миром, Бодя", – написали музыканты в Facebook.

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"Богданчика больше нет с нами. Он улетел на небо слушать музыку. Я люблю тебя, Бодя!!! Я не верю. Всем, кто захочет попрощаться – я сообщу позже место и время. Помолитесь, пожалуйста, за моего Богданчика!", – написала в сети жена Уцехи.

Умер бывший концертный директор «Океана Эльзы» и ТНМК
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 Теги: Океан Эльзы, Богдан Уцеха

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Сегодня, 16:48 » Автор: Татьяна Ларина
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