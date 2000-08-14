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Известная актриса заявила о разводе с мужем

Известная актриса заявила о разводе с мужем Актриса играла в двух фильмах с Владимиром Зеленским.

Популярная российская актриса Оксана Акиньшина рассказала на своей страничке в Instagram о том, что разводится с мужем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Вот текст ее поста без каких либо изменений:

«Видимо, последнее время это стало модно!!! И, наверное, лучше, чем грязные газеты с ложной информацией! Поэтому, сообщаю сама о своём разводе с мужем! Надеюсь, все пройдёт спокойно, быстро и не причинит вреда детям! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые! Думайте только о том, что хорошо для Вас!»

Оксана Акиньшина родилась в 1987 году в Ленинграде в семье автослесаря и бухгалтера. Сейчас актрисе 31 год. Она дебютировала в кино в фильме «Сестры» Сергея Бодрова-младшего.

Затем последовали фильмы «В движении» с Константином Хабенским, американский триллер «Превосходство Борна» с Мэттом Дэймоном, «Стиляги» режиссера Валерия Тодоровского, «Высоцкий. Спасибо, что живой» с Сергеем Безруковым, шведская драма «Лиля навсегда», принесшая Акиньшиной международную славу.

Украинским зрителям Оксана известна прежде всего по комедиям «8 первых свиданий» и «8 новых свиданий», в которых актриса играла вместе с Владимиром Зеленским.

Первой любовью Акиньшиной был актер Алексей Чадов («Любовь в большом городе»). Оксана встречалась с ним некоторое время. Но когда ей исполнилось 15 лет, она познакомилась с известным музыкантом Сергеем Шнуровым и жила с ним довольно долго. В 2008 году ушла от лидера группы «Ленинград» к генеральному директору пиар-компании «Планета Информ» Дмитрию Литвинову. Они поженились. В 2009 году Оксана родила сына Филиппа. Вскоре Акиньшина и Литвинов развелись.

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Затем Оксана некоторое время встречалась с певцом и актером Алексеем Воробьевым. Дело шло к свадьбе, но в мае 2011 года пара рассталась. В 2012 году Акиньшина вышла замуж за продюсера Арчила Геловани, которому родила двое детей - Константина и Эмми. С ним она теперь и разводится.
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 Теги: Оксана Акиньшина, развод

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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