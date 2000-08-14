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Раздел: Культура  
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Леся Никитюк показала, чем занималась в Намибии

Леся Никитюк показала, чем занималась в НамибииТелеведущая сфотографировалась на море.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила подписчиков ярким фото с пляжа в Намибии. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Закат в Намибии. Только я и мои воспоминания", - сказала она.

Обратим внимание, что яркое фото, на котором Никитюк стоит на фоне заката, практически сразу бросились комментировать фанаты девушки.

Леся Никитюк показала, чем занималась в Намибии


Отдых Никитюк в Намибии (instagram.com/lesia_nikituk)

"Ушла в закат", - сказала пользователь Юлия Сергеевна

"Это шикарно. Намибия чудесна", - подчеркнула юзер Алена Котегова.

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"Это не просто фото. Это песня", - уточнил юзер Дмитрий Панин.

"Нимфа. Родилась из пены морской", - скал пользователь Шавкат Гильманов.

Леся Никитюк показала, чем занималась в Намибии
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 Теги: Леся Никитюк, отдых

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Сегодня, 11:41 » Автор: Анна Мартынова
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