Раздел: Культура
Леся Никитюк показала, чем занималась в Намибии
Телеведущая сфотографировалась на море.
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила подписчиков ярким фото с пляжа в Намибии. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Закат в Намибии. Только я и мои воспоминания", - сказала она.
Обратим внимание, что яркое фото, на котором Никитюк стоит на фоне заката, практически сразу бросились комментировать фанаты девушки.
Отдых Никитюк в Намибии (instagram.com/lesia_nikituk)
"Ушла в закат", - сказала пользователь Юлия Сергеевна
"Это шикарно. Намибия чудесна", - подчеркнула юзер Алена Котегова.
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"Это не просто фото. Это песня", - уточнил юзер Дмитрий Панин.
"Нимфа. Родилась из пены морской", - скал пользователь Шавкат Гильманов.
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк восхитила подписчиков ярким фото с пляжа в Намибии. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"Закат в Намибии. Только я и мои воспоминания", - сказала она.
Обратим внимание, что яркое фото, на котором Никитюк стоит на фоне заката, практически сразу бросились комментировать фанаты девушки.
Отдых Никитюк в Намибии (instagram.com/lesia_nikituk)
"Ушла в закат", - сказала пользователь Юлия Сергеевна
"Это шикарно. Намибия чудесна", - подчеркнула юзер Алена Котегова.
Читайте также: Блейк Лайвли восхитила стильным образом
"Это не просто фото. Это песня", - уточнил юзер Дмитрий Панин.
"Нимфа. Родилась из пены морской", - скал пользователь Шавкат Гильманов.
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