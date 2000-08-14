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Раздел: Культура  
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Вика из «НеАнгелов» показала стройное тело в бикини

Вика из «НеАнгелов» показала стройное тело в бикиниДевушка расслабилась в бассейне.

Участница популярного вокального дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха разместила на странице в социальной сети эффектный фотоснимок, сделанный во время ее отдыха в бассейне, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

В кадре певица плавает на небольшой желтой надувной лодке в стильном купальнике голубого цвета.

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В одном из недавних постов артистка рассказала, что в ее плотном рабочем графике появилась свободная неделька, и она решила провести ее вместе с близкими и любимыми людьми – мамой и племянницей, отправившись на море.

Вика из «НеАнгелов» показала стройное тело в бикини
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 Теги: НеАнгелы, бикини

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Сегодня, 15:00 » Автор: Анна Мартынова
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