Раздел: Культура
Известная актриса вышла замуж
Церемония прошла в индийском стиле.
36-летняя индийская актриса Приянка Чопра вышла замуж. Мужем звезды стал моложе нее на 11 лет певец Ник Джонас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На свое день рождения, 18 июля, актриса Приянка Чопра получила неожиданный подарок от своего возлюбленного – обручальное кольцо и предложение пожениться. Звезда ответила согласием.
Уже через месяц пара поспешно организовала свадьбу. Церемония прошла в индийском стиле. По традиции, празднование состоялось в доме невесты, что в индийском городе Мумбаи.
Звездная невеста надела сари желтого цвета с драгоценными отделкой. В то же время Ник Джонас пришел на церемонию в традиционном белом костюме с шервани. Экзотическая свадьба уже назвали церемонией года в Индии.
Читайте также: Известная актриса тайно вышла замуж
Напомним, только в июне звездная пара подтвердила слухи об отношениях. После этого влюбленные начали публиковать совместные фото в соцсетях и появляться вместе на официальных мероприятиях.
36-летняя индийская актриса Приянка Чопра вышла замуж. Мужем звезды стал моложе нее на 11 лет певец Ник Джонас.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
На свое день рождения, 18 июля, актриса Приянка Чопра получила неожиданный подарок от своего возлюбленного – обручальное кольцо и предложение пожениться. Звезда ответила согласием.
Уже через месяц пара поспешно организовала свадьбу. Церемония прошла в индийском стиле. По традиции, празднование состоялось в доме невесты, что в индийском городе Мумбаи.
Звездная невеста надела сари желтого цвета с драгоценными отделкой. В то же время Ник Джонас пришел на церемонию в традиционном белом костюме с шервани. Экзотическая свадьба уже назвали церемонией года в Индии.
Читайте также: Известная актриса тайно вышла замуж
Напомним, только в июне звездная пара подтвердила слухи об отношениях. После этого влюбленные начали публиковать совместные фото в соцсетях и появляться вместе на официальных мероприятиях.
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