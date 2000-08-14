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Раздел: Культура  
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Певица Alyosha примерила стильный комбинезон

Певица Alyosha примерила стильный комбинезонСтоимость такого наряда 49,99 долларов.

Звезда побывала на открытии магазина H&M.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.info.

Как уже писала storinka.com.ua, вчера состоялось торжественное открытие первого в Украине магазина сети H&M. В одном из киевских ТРЦ собрались многие отечественные звезды.

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Побывала на этом мероприятии и певица Alyosha. Для выхода в свет артистка выбрала полосатый комбинезон от H&M. Стоимость такого наряда на официальном сайте бренда - 49,99 долларов (приблизительно 1,5 тысячи гривен, - прим. ред.).
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 Теги: Alyosha, комбинезон

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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