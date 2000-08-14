Раздел: Культура
Блейк Лайвли удивила смелым образом
Актриса выбрала эффектный костюм.
30-летняя Блейк Лайвли минувшим вечером поразила гостей на премьере своего нового фильма "Простая просьба".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua.
Актриса выбрала эффектный костюм, который не только подчеркнул ее стройную фигуру, но и выделил среди всех остальных звезд этого мероприятия, на котором присутствовала в том числе и ее коллега по фильму Анна Кендрик.
Читайте также: Блейк Лайвли шокировала неожиданным образом
Для своего необычного образа актриса подобрала костюм из широких брюк и пиджака неоново-зеленого цвета, кофту того же оттенка и туфли на высоких каблуках, которые были украшены блестящими элементами. Свой образ она дополнила легким макияжем и комбинацией из сережек, браслета и колец цвета морской волны.
30-летняя Блейк Лайвли минувшим вечером поразила гостей на премьере своего нового фильма "Простая просьба".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glianec.com.ua.
Актриса выбрала эффектный костюм, который не только подчеркнул ее стройную фигуру, но и выделил среди всех остальных звезд этого мероприятия, на котором присутствовала в том числе и ее коллега по фильму Анна Кендрик.
Читайте также: Блейк Лайвли шокировала неожиданным образом
Для своего необычного образа актриса подобрала костюм из широких брюк и пиджака неоново-зеленого цвета, кофту того же оттенка и туфли на высоких каблуках, которые были украшены блестящими элементами. Свой образ она дополнила легким макияжем и комбинацией из сережек, браслета и колец цвета морской волны.
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