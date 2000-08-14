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Раздел: Культура  
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Ани Лорак похвасталась подросшей дочерью

Ани Лорак похвасталась подросшей дочерьюПевица вышла в свет с дочерью Софией.

После скандала с видео мужа Ани Лорак, на котором он развелкается с любовницей в ночном клубе, певица никак не комментирует личную жизнь.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Однако, на прошлых выходных Ани Лорак все же вышла в свет, в этот раз в компании своей дочери Софии. Звезда посетила премьерный показ мультфильма "Принцесса дракон". Фотографией с дочерью Лорак поделилась в соцсети и прокомментировала свой пост:

"Предпремьерный показ мультфильма «Принцесса и дракон», где я озвучиваю роль принцессы Варвары. Пусть добро всегда побеждает зло не только в сказках, но и в жизни..

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Ани Лорак похвасталась подросшей дочерью
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 Теги: Ани Лорак, дочь

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Сегодня, 09:33 » Автор: Ирина Шевченко
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