Раздел: Культура
Ани Лорак похвасталась подросшей дочерью
Певица вышла в свет с дочерью Софией.
После скандала с видео мужа Ани Лорак, на котором он развелкается с любовницей в ночном клубе, певица никак не комментирует личную жизнь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Однако, на прошлых выходных Ани Лорак все же вышла в свет, в этот раз в компании своей дочери Софии. Звезда посетила премьерный показ мультфильма "Принцесса дракон". Фотографией с дочерью Лорак поделилась в соцсети и прокомментировала свой пост:
"Предпремьерный показ мультфильма «Принцесса и дракон», где я озвучиваю роль принцессы Варвары. Пусть добро всегда побеждает зло не только в сказках, но и в жизни..
Читайте также: Светлана Лобода похвасталась селфи с подросшей дочерью
Саундтрек к мультфильму «Ты поверишь в чудо» в моём исполнении уже доступен на всех цифровых площадках!"
После скандала с видео мужа Ани Лорак, на котором он развелкается с любовницей в ночном клубе, певица никак не комментирует личную жизнь.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Однако, на прошлых выходных Ани Лорак все же вышла в свет, в этот раз в компании своей дочери Софии. Звезда посетила премьерный показ мультфильма "Принцесса дракон". Фотографией с дочерью Лорак поделилась в соцсети и прокомментировала свой пост:
"Предпремьерный показ мультфильма «Принцесса и дракон», где я озвучиваю роль принцессы Варвары. Пусть добро всегда побеждает зло не только в сказках, но и в жизни..
Читайте также: Светлана Лобода похвасталась селфи с подросшей дочерью
Саундтрек к мультфильму «Ты поверишь в чудо» в моём исполнении уже доступен на всех цифровых площадках!"
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