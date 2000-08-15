Ева Лонгория показала, как она отдыхает с друзьями

Молодая мама устроила вечеринку у бассейна.



Два месяца назад Ева Лонгория впервые стала мамой, но засиживаться в декрете актриса не стала, сообщает



В начале месяца она посетила премьеру фильма "Собачьи дни", в котором исполнила одну из главных ролей, а в минувшие выходные закатила вечеринку в своем доме в Лос-Анджелесе. На вечеринку к Еве пришли актеры сериала "Гранд Отель", в котором она выступает в роли исполнительного продюсера.



Милыми фотографиями Ева поделилась в своем Instagram. Гости играли в настольные игры, наслаждались прохладными напитками и обедом, а также обсуждали с Лонгорией детали съемок.



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Некоторые актеры пришли на вечеринку даже со своими детьми. Судя по довольным лицам гостей, мероприятие прошло на славу!





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Два месяца назад Ева Лонгория впервые стала мамой, но засиживаться в декрете актриса не стала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше В начале месяца она посетила премьеру фильма "Собачьи дни", в котором исполнила одну из главных ролей, а в минувшие выходные закатила вечеринку в своем доме в Лос-Анджелесе. На вечеринку к Еве пришли актеры сериала "Гранд Отель", в котором она выступает в роли исполнительного продюсера.Милыми фотографиями Ева поделилась в своем Instagram. Гости играли в настольные игры, наслаждались прохладными напитками и обедом, а также обсуждали с Лонгорией детали съемок.Некоторые актеры пришли на вечеринку даже со своими детьми. Судя по довольным лицам гостей, мероприятие прошло на славу!



