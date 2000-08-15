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Раздел: Культура  
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Ева Лонгория показала, как она отдыхает с друзьями

Ева Лонгория показала, как она отдыхает с друзьями Молодая мама устроила вечеринку у бассейна.

Два месяца назад Ева Лонгория впервые стала мамой, но засиживаться в декрете актриса не стала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.

В начале месяца она посетила премьеру фильма "Собачьи дни", в котором исполнила одну из главных ролей, а в минувшие выходные закатила вечеринку в своем доме в Лос-Анджелесе. На вечеринку к Еве пришли актеры сериала "Гранд Отель", в котором она выступает в роли исполнительного продюсера.

Милыми фотографиями Ева поделилась в своем Instagram. Гости играли в настольные игры, наслаждались прохладными напитками и обедом, а также обсуждали с Лонгорией детали съемок.

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Некоторые актеры пришли на вечеринку даже со своими детьми. Судя по довольным лицам гостей, мероприятие прошло на славу!

Ева Лонгория показала, как она отдыхает с друзьями
Ева Лонгория показала, как она отдыхает с друзьями
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 Теги: Ева Лонгория, вечеринка

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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