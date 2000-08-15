Раздел: Культура
Ева Лонгория показала, как она отдыхает с друзьями
Молодая мама устроила вечеринку у бассейна.
Два месяца назад Ева Лонгория впервые стала мамой, но засиживаться в декрете актриса не стала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
В начале месяца она посетила премьеру фильма "Собачьи дни", в котором исполнила одну из главных ролей, а в минувшие выходные закатила вечеринку в своем доме в Лос-Анджелесе. На вечеринку к Еве пришли актеры сериала "Гранд Отель", в котором она выступает в роли исполнительного продюсера.
Милыми фотографиями Ева поделилась в своем Instagram. Гости играли в настольные игры, наслаждались прохладными напитками и обедом, а также обсуждали с Лонгорией детали съемок.
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Некоторые актеры пришли на вечеринку даже со своими детьми. Судя по довольным лицам гостей, мероприятие прошло на славу!
Два месяца назад Ева Лонгория впервые стала мамой, но засиживаться в декрете актриса не стала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Більше.
В начале месяца она посетила премьеру фильма "Собачьи дни", в котором исполнила одну из главных ролей, а в минувшие выходные закатила вечеринку в своем доме в Лос-Анджелесе. На вечеринку к Еве пришли актеры сериала "Гранд Отель", в котором она выступает в роли исполнительного продюсера.
Милыми фотографиями Ева поделилась в своем Instagram. Гости играли в настольные игры, наслаждались прохладными напитками и обедом, а также обсуждали с Лонгорией детали съемок.
Читайте также: Канье Уэст рассмешил Сеть странным выбором обуви
Некоторые актеры пришли на вечеринку даже со своими детьми. Судя по довольным лицам гостей, мероприятие прошло на славу!
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