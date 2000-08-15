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Известный комикс экранизируют в следующем году

Известный комикс экранизируют в следующем году Релиз первого сезона запланирован на 2019 год.

У руля проекта по комиксам из Вселенной DC встанет Деймон Линделоф. Такое доверие ему оказано благодаря успешным сериалам «Остаться в живых» и «Звездный путь», а также полнометражной картиной «Война миров Z», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Появилась информация и об актерском составе сериала. На главные роли утверждены Джереми Айронс, Тим Блейк Нельсон, Реджина Кинг и Фрэнсис Фишер. Пилотную серию снимет режиссер Николь Кассель. у нее уже есть опыт сотрудничества с НВО. Она принимала деятельное участие в создании серила «Винил».

Это будет не первое воплощение комиксов «Хранители» на экране. Ранее по мотивам комикса уже снимали фильм. Однако киноадаптация Зака Снайдера мало кому понравилась. Над ней даже откровенно смеялись. Представители НВО надеются, что судьба сериала будет лучше, чем у полнометражной картины.

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В основе сюжета лежат события альтернативной реальности, в которых обычные люди возомнили себя супергероями и пытаются бороться со злодеями на фоне близящейся к трагическому финала «Холодной войны». при этом только один из хранителей обладает сверхспособностями.
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 Теги: комикс, экранизация

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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