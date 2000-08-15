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Юрий Горбунов похвастался подросшим сыном

Юрий Горбунов похвастался подросшим сыномВедущий украсил обложку глянца со своим первенцем Иваном.

Ведущий канала "1+1" Юрий Горбунов, которому в феврале прошлого года Екатерина Осадчая родила первенца, снялся в фотосессии вместе с сыном Иваном.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Звездный отец и маленький Иван появились на обложке глянца Viva. Эти съемки стали первыми общими для Горбунова вместе с малышом.

В интервью журналу Юрий рассказал о долгожданном отцовстве.

"Если папа и мама принимали участие в создании ребенка, несмотря на то, что рожала его мама, без папы ничего бы не было. Поэтому они должны одинаково уделять внимание – однозначно, тем более когда это мальчик", - отметил Юрий.

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Кроме того Горбунов посоветовал мужчинам присутствовать на родах, чтобы понимать, через что приходится проходить женщине.

"Когда мужчина ждет в приемной, а потом ему выносят ребенка: «Вот, это ваше», и он не видел всего процесса, не видел, что происходит и что проживает женщина, – это одно, а когда он все видел – это совершенно другая история. Потом ты женщине многое прощаешь, ведь помнишь, через что она прошла", - сказал ведущий.

Юрий Горбунов похвастался подросшим сыном
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 Теги: Юрий Горбунов, сын

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Сегодня, 13:22 » Автор: Ирина Шевченко
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