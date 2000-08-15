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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина удивила болезненной худобой

Маша Ефросинина удивила болезненной худобойПопулярная ведущая стремительно худеет.

Совсем скоро стартует новый сезон шоу «Танцы со звездами», участие в котором примет и наша любимая Маша Ефросинина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

Ведущая тренируется на износ и стремительно худеет – этим, собственно, очень обеспокоены ее фолловеры.

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Свежий снимок худенькой Маши вызвал новую волну обсуждения.

Маша Ефросинина удивила болезненной худобой
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 Теги: Маша Ефросинина, худоба

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Сегодня, 18:00 » Автор: Ирина Шевченко
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