Раздел: Культура
Маша Ефросинина удивила болезненной худобой
Популярная ведущая стремительно худеет.
Совсем скоро стартует новый сезон шоу «Танцы со звездами», участие в котором примет и наша любимая Маша Ефросинина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Ведущая тренируется на износ и стремительно худеет – этим, собственно, очень обеспокоены ее фолловеры.
Читайте также: Вера Брежнева удивила болезненной худобой
Свежий снимок худенькой Маши вызвал новую волну обсуждения.
Совсем скоро стартует новый сезон шоу «Танцы со звездами», участие в котором примет и наша любимая Маша Ефросинина.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.
Ведущая тренируется на износ и стремительно худеет – этим, собственно, очень обеспокоены ее фолловеры.
Читайте также: Вера Брежнева удивила болезненной худобой
Свежий снимок худенькой Маши вызвал новую волну обсуждения.
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