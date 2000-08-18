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Папарацци сфотографировали Клаудию Шиффер в бикини

Папарацци сфотографировали Клаудию Шиффер в бикини Модель отдыхала на яхте со своей семьей.

Клаудиа Шиффер проводит летние каникулы с семьей - мужем, режиссером Мэттью Воном, и детьми, 15-летним Каспаром, 13-летней Клементиной и 7-летней Косимой. Звездное семейство наслаждается отдыхом в Итальянской Ривьере. Накануне папарацци сфотографировали супермодель 90-х на борту яхты, курсирующей у Лигурийского побережья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

47-летняя модель восхитила девичьей фигуркой в бикини. Клаудиа неоднократно рассказывала, что секрет её безупречного внешнего вида - это не только гены, но и здоровый образ жизни.

Многодетная мама занимается пилатесом, придерживается правильного питания и не может представить свой день без травяного чая. К тому же, Шиффер давно отказалась от алкоголя и кофе.

Напомним, 17-летнюю Клаудию Шиффер заприметил модельный скаут в ночном клубе в Дюссельдорфе. Случайная встреча вылилась в контракт с популярным агентством Metropolitan Model Agency, а позже белокурая красавица стала работать с известным на весь мир Elite Model Management.

Вскоре после окончания средней школы Клаудия начала покорять модный Олимп. Благодаря эффектной внешности манекенщица быстро стала любимицей самых крупных Домов моды таких как, Chanel, Versace, Christian Dior, Dolce & Gabanna и L’Oréal.

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Сейчас Шиффер редко снимается для глянцев, зато активно продвигает собственную линию одежды из кашемира, а все свободное время посвящает семье.

Папарацци сфотографировали Клаудию Шиффер в бикини
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 Теги: Клаудиа Шиффер, фото

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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