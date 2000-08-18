Папарацци сфотографировали Клаудию Шиффер в бикини

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В Германии ежегодно проходит церемония награждения премии в сфере средств массовой информации "Бэмби"

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