Раздел: Культура
Орландо Блум показал неожиданную прическу
Такого армейского вида никто не ожидал.
Голливудский киноактёр Орландо Блум удивил своих подписчиков внезапной сменой прически. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
На днях, закончился театральный гастрольный тур актёра, где он играл в главной роли киллера Джо. Спектакль длился с мая месяца, и за это время коллектив посетил основные мегаполисы США.
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На своей страничке Инстаграм, Орландо прощается с уходящим событием, которое стало важной частью его жизни. Кроме этого, не связанный контрактом он решил кардинально сменить свою прическу, постригшись практически налысо. Поклонники были сильно шокированы таким внезапным преобразованием своего кумира.
Голливудский киноактёр Орландо Блум удивил своих подписчиков внезапной сменой прически. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
На днях, закончился театральный гастрольный тур актёра, где он играл в главной роли киллера Джо. Спектакль длился с мая месяца, и за это время коллектив посетил основные мегаполисы США.
Читайте также: Орландо Блум поразил накачанным торсом
На своей страничке Инстаграм, Орландо прощается с уходящим событием, которое стало важной частью его жизни. Кроме этого, не связанный контрактом он решил кардинально сменить свою прическу, постригшись практически налысо. Поклонники были сильно шокированы таким внезапным преобразованием своего кумира.
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