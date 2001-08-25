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Вокруг песен Майкла Джексона разгорелся скандал

Вокруг песен Майкла Джексона разгорелся скандал Компания Sony прокомментировала информацию о подмене голоса певца.

Компания Sony Music не признавала, что ведущие вокальные партии некоторых песен с посмертного альбома певца Майкла Джексона были спеты другим исполнителем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

“Никто не признавал, что Майкл Джексон не исполнял эти песни”, - заявил юрист Зиа Модаббер, представляющий интересы Sony Music. Он добавил, что на слушании, которое состоялось, во вторник, не было вынесено никаких постановлений относительно того, чей голос звучит на записях.

Как сообщает интернет-издание Business Insider, слушание было связано с иском, поданным в 2014 году поклонницей Джексона. Она утверждала, отмечает издание, что на записях в посмертном альбоме звучит голос не Майкла Джексона, а его подражателя Джейсона Малачи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Sony Music якобы призналась, что в трех композициях с альбома Michael (2010), который вышел уже после смерти певца в 2009 году, используется голос другого вокалиста. Variety уточняет, что речь идет о трех песнях - Breaking News, Monster и Keep Your Head Up.

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В 2010 году Sony Music выступила с заявлением, в котором говорилось, что “основываясь на всеобъемлющем расследовании, а также на свидетельствах тех, кто был тогда в студии вместе с Майклом”, компания “абсолютно уверена в том, что голос на новой записи принадлежит ему”, сообщает журнал.
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 Теги: Sony, Майкл Джексон

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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