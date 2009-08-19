Раздел: Культура
Санта Димопулос надела стильную вышиванку
Певица поздравила подписчиков с Днем Независимости Украины.
В День Независимости Украины Санта Димопулос посвятила этому празднику длинный пост в своем микроблоге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Звезда пожелала своим фолловерам быть независимыми от чужих оценок, суждений и ярлыков, творить, любить и наслаждаться жизнью.
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Этот пост артистка сопроводила своей фотографией. На фото Санта запечатлена в яркой вышиванке, пишет storinka.com.ua. Подписчики осыпали красавицу комплиментами.
В День Независимости Украины Санта Димопулос посвятила этому празднику длинный пост в своем микроблоге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Звезда пожелала своим фолловерам быть независимыми от чужих оценок, суждений и ярлыков, творить, любить и наслаждаться жизнью.
Читайте также: Санта Димопулос надела платье с пикантной деталью
Этот пост артистка сопроводила своей фотографией. На фото Санта запечатлена в яркой вышиванке, пишет storinka.com.ua. Подписчики осыпали красавицу комплиментами.
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