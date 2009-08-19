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Раздел: Культура  
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Санта Димопулос надела стильную вышиванку

Санта Димопулос надела стильную вышиванкуПевица поздравила подписчиков с Днем Независимости Украины.

В День Независимости Украины Санта Димопулос посвятила этому празднику длинный пост в своем микроблоге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Звезда пожелала своим фолловерам быть независимыми от чужих оценок, суждений и ярлыков, творить, любить и наслаждаться жизнью.

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Этот пост артистка сопроводила своей фотографией. На фото Санта запечатлена в яркой вышиванке, пишет storinka.com.ua. Подписчики осыпали красавицу комплиментами.

Санта Димопулос надела стильную вышиванку
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 Теги: Санта Димопулос, вышиванка

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Сегодня, 13:30 » Автор: Татьяна Ларина
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