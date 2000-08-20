Раздел: Культура
Лайма Вайкуле изменила мнение о выступлении в Крыму
Певица объяснила свое заявление.
Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая является звездой российского шоубизнеса, готова выступить в оккупированном Россией Крыму, если это будет разрешено властями ее государства, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом артистка сказала в эфире пропагандистского телеканала НТВ, заявив, что изначально журналисты якобы неправильно привели ее слова о том, что она ни за какие деньги не поедет выступать на полуостров.
Вайкуле оскандалилась словами про Крым
"Не хочется об этом говорит. Меня это злит. Когда меня спросили о поездке в Крым, я ответила, что нам это запрещено. Меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести. Все, что я сказала: "Нет, у нас (В Латвии. - Ред.) закон запрещает. И это правда!" - сказала Вайкуле.
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"Я поеду куда угодно, если мне это будет разрешено. Умоляю, не надо меня впутывать в политику. Я пою и хочу петь для своей любимой публики", - добавила певица.
Латвийская певица Лайма Вайкуле, которая является звездой российского шоубизнеса, готова выступить в оккупированном Россией Крыму, если это будет разрешено властями ее государства, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Об этом артистка сказала в эфире пропагандистского телеканала НТВ, заявив, что изначально журналисты якобы неправильно привели ее слова о том, что она ни за какие деньги не поедет выступать на полуостров.
Вайкуле оскандалилась словами про Крым
"Не хочется об этом говорит. Меня это злит. Когда меня спросили о поездке в Крым, я ответила, что нам это запрещено. Меня бесит, что люди, которые ленятся посмотреть в интернете, права я или нет, начинают что-то громко говорить и некрасиво себя вести. Все, что я сказала: "Нет, у нас (В Латвии. - Ред.) закон запрещает. И это правда!" - сказала Вайкуле.
Читайте также: Известная актриса вышла в свет в провальном наряде
"Я поеду куда угодно, если мне это будет разрешено. Умоляю, не надо меня впутывать в политику. Я пою и хочу петь для своей любимой публики", - добавила певица.
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