Раздел: Культура
Ольга Сумская поделилась праздничной фотографией
Актриса повеселилась в кругу друзей и близких.
Недавно Ольга Сумская отметила свой 52-ой день рождения. Снимками с торжества звезда поделилась в своем микроблоге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Свой день рождения Ольга отметила в кругу близких людей.
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Среди них были ее муж Виталий Борисюк, дочь Анна, Виталий Козловский, Влада Литовченко, Владимир Горянский и другие.
Недавно Ольга Сумская отметила свой 52-ой день рождения. Снимками с торжества звезда поделилась в своем микроблоге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Свой день рождения Ольга отметила в кругу близких людей.
Читайте также: Известный рэпер выпустит книгу кулинарных рецептов
Среди них были ее муж Виталий Борисюк, дочь Анна, Виталий Козловский, Влада Литовченко, Владимир Горянский и другие.
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