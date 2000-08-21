» » Ольга Сумская поделилась праздничной фотографией
Раздел: Культура  
0

Ольга Сумская поделилась праздничной фотографией

Ольга Сумская поделилась праздничной фотографией Актриса повеселилась в кругу друзей и близких.

Недавно Ольга Сумская отметила свой 52-ой день рождения. Снимками с торжества звезда поделилась в своем микроблоге, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Свой день рождения Ольга отметила в кругу близких людей.

Читайте также: Известный рэпер выпустит книгу кулинарных рецептов

Среди них были ее муж Виталий Борисюк, дочь Анна, Виталий Козловский, Влада Литовченко, Владимир Горянский и другие.

Ольга Сумская поделилась праздничной фотографией
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ольга Сумская, день рождения

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
     952
     0

Похожие новости по теме

Ольга Сумская покрасовалась в платье-вышиванке Ольга Сумская покрасовалась в платье-вышиванке

Звезде исполнилось 52 года.

Ольга Сумская показала, с кем Виталий Козловский отпраздновал день рождения Ольга Сумская показала, с кем Виталий Козловский отпраздновал день рождения

Актриса опубликовала фото на своей странице в соцсети.

Ольга Сумская показала, как прошел ее день рождения Ольга Сумская показала, как прошел ее день рождения

Актрису пришли поздравить украинские знаменитости.

Ольга Сумская поделилась милыми семейными снимками Ольга Сумская поделилась милыми семейными снимками

Ольга Сумская сегодня отмечает Пасху в кругу своей семьи.

Ольга Сумская порадовала снимками с отдыха Ольга Сумская порадовала снимками с отдыха

Ольга Сумская вместе с семьей отметила Новый год в Яремче.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх