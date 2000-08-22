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Раздел: Культура  
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Джамала показала стильный "джинсовый" образ

Джамала показала стильный "джинсовый" образКостюм вышел очень простой, но эффектный.

Певица посетила благотворительную акцию. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Джамала была замечена на благотворительном мероприятии Charity Weekend, организованном Машей Ефросининой. Для выхода в свет исполнительница выбрала стильный наряд.

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Джамала облачилась в джинсовый костюм, который состоял из куртки и джинс-клеш. Свой образ артистка дополнила черной футболкой.
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 Теги: Джамала, образ, костюм

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Сегодня, 22:04 » Автор: Едгар Букмирза
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