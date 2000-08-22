Раздел: Культура
Джамала показала стильный "джинсовый" образ
Костюм вышел очень простой, но эффектный.
Певица посетила благотворительную акцию. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Джамала была замечена на благотворительном мероприятии Charity Weekend, организованном Машей Ефросининой. Для выхода в свет исполнительница выбрала стильный наряд.
Читайте также: Соня Плакидюк показала стильный образ
Джамала облачилась в джинсовый костюм, который состоял из куртки и джинс-клеш. Свой образ артистка дополнила черной футболкой.
Певица посетила благотворительную акцию. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Джамала была замечена на благотворительном мероприятии Charity Weekend, организованном Машей Ефросининой. Для выхода в свет исполнительница выбрала стильный наряд.
Читайте также: Соня Плакидюк показала стильный образ
Джамала облачилась в джинсовый костюм, который состоял из куртки и джинс-клеш. Свой образ артистка дополнила черной футболкой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
140
0
Также советуем посмотреть
- Курьезы, которые могли произойти лишь с самыми невезучими
- Россия будет вмешиваться в украинские выборы, - Порошенко
- Забавные фотки питомцев, готовых «помочь» хозяину с работой
- Забавные поступки, на которые способны лишь бабушки
- Лучшие мемы, анекдоты и приколы вторника
- Порошенко готовит ответ на действия Кремля в Азовском море
- Жгучая, как бабуля: McDonald’s посвятил забавную рекламу курочке
- В Генштабе изменили данные о потерях в боях за Иловайск
- Российские изобретатели насмешили «летающим» авто из картона
- Военные рассказали, что повлияло на ситуацию в Иловайске
- «После меня – хоть потоп»: Путин оконфузился с известным выражением
- Хорошая новость: Минфин занял до «получки»
- Соцсети высмеяли опухшего от запоя Царева
- Муженко рассказал, когда РФ начала «большую войну» против Украины
- Озвучено количество убитых российских военных в боях за Иловайск
- В память о Маккейне
- Обстановка в зоне ООС обострилась, - Минобороны
- Кот одним ударом заставил тюленя «капитулировать»
- Стало известно, куда боевики стянули Грады на Донбассе
- Первому сентябрю посвящается
- Умора: Азарова пригласили в роли «эксперта» по украинскому языку
- Оккупанты активизировали подготовку подразделений вблизи Азовского побережья
- Грибов поели: Сеть насмешил проект «российского коллайдера»
- Украина скорбит вместе с США
- Ушел один из тех, на которых держится Америка
- В Верхнеторецком пуля ранила женщину
- Путин повеселил импортной курткой, «замаскированной» под российскую
- СБУ обнародовала «досье» на задержанного «министра культуры ДНР»
- Санкції можуть серйозно ускладнити реалізацію ПП-2
- Проворная утка стала звездой YouTube, перехитрив тигра
Оставьте свой комментарий