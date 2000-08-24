Раздел: Культура
Бритни Спирс сфотографировали в странном образе
Певица продемонстрировала неактуальный аутфит.
В начале 21 века американская исполнительница была иконой стиля для многих девочек-подростков. Поклонницы творчества и красоты Бритни Спирс отращивали и обесцвечивали волосы, носили джинсы с низкой посадкой и короткие топы, а также делали яркий макияж, подражая ее образам в клипах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Тем не менее, похоже, легендарная блондинка никак не привыкнет идти в ногу со временем. Сегодня звезда сцены прибыла в Париж, но статус «столицы стиля» и романтическая атмосфера окончательно выбили американку из привычной колеи. Исполнительница хита «Oops!..I Did It Again» разочаровала поклонников, продемонстрировав неактуальный аутфит.
Мать 2-х детей надела джинсы прямого кроя с низкой посадкой, замшевые сапоги шоколадного оттенка на низком каблуке, а также укороченную блузу оттенка чайной розы. Тем не менее, очевидцы заметили, что даже идеальная фигура звезды испортилась из-за немодных брюк из денима.
При этом фотографы запечатлели округлый живот и бока исполнительницы. Также Спирс использовала солнцезащитные очки с яркими линзами, бижутерию и миниатюрную сумку горчичного оттенка. Однако образ Бритни сочли провальным.
Стоит отметить, что чувство вкуса американки регулярно подвергается критике. Ведь звезда сцены предпочитает полуобнаженные сценические костюмы, украшенные блестками на интимных частях тела. При этом в повседневной жизни 36-летняя Спирс по-прежнему одевается, как девочка-подросток.
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Надеемся, Бритни обратится к услугам профессиональных стилистов, а также последует примеру Кристины Агилеры, которая прекратила эксперименты после шквала критики со стороны модных экспертов. Однако теперь популярная блондинка является настоящей королевой бурлеска, и может составить конкуренцию легендарной Дите фон Тиз.
В начале 21 века американская исполнительница была иконой стиля для многих девочек-подростков. Поклонницы творчества и красоты Бритни Спирс отращивали и обесцвечивали волосы, носили джинсы с низкой посадкой и короткие топы, а также делали яркий макияж, подражая ее образам в клипах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Тем не менее, похоже, легендарная блондинка никак не привыкнет идти в ногу со временем. Сегодня звезда сцены прибыла в Париж, но статус «столицы стиля» и романтическая атмосфера окончательно выбили американку из привычной колеи. Исполнительница хита «Oops!..I Did It Again» разочаровала поклонников, продемонстрировав неактуальный аутфит.
Мать 2-х детей надела джинсы прямого кроя с низкой посадкой, замшевые сапоги шоколадного оттенка на низком каблуке, а также укороченную блузу оттенка чайной розы. Тем не менее, очевидцы заметили, что даже идеальная фигура звезды испортилась из-за немодных брюк из денима.
При этом фотографы запечатлели округлый живот и бока исполнительницы. Также Спирс использовала солнцезащитные очки с яркими линзами, бижутерию и миниатюрную сумку горчичного оттенка. Однако образ Бритни сочли провальным.
Стоит отметить, что чувство вкуса американки регулярно подвергается критике. Ведь звезда сцены предпочитает полуобнаженные сценические костюмы, украшенные блестками на интимных частях тела. При этом в повседневной жизни 36-летняя Спирс по-прежнему одевается, как девочка-подросток.
Читайте также: Агутин и Варум прокомментировали слухи о разводе
Надеемся, Бритни обратится к услугам профессиональных стилистов, а также последует примеру Кристины Агилеры, которая прекратила эксперименты после шквала критики со стороны модных экспертов. Однако теперь популярная блондинка является настоящей королевой бурлеска, и может составить конкуренцию легендарной Дите фон Тиз.
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