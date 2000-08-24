Регина Тодоренко пока не готова говорить о своей беременности

Известная ведущая рассказала о некорректном поведении журналистов.



Несколько месяцев телеведущая Регина Тодоренко пыталась скрыть беременность от публики, никак не комментируя слухи. Однако, в сети все чаще появлялись фотографии звезды на которых заметен округлившийся животик, сообщает



Тодоренко на днях прокомментировала новость, все же предпочитая оставить личное личным и рассказала следующее.



"Ко мне подошел корреспондент известного портала и сказал, что у них есть информация про все мои анализы, есть заключение врача и давайте, мол, решать, как это опубликовать", - рассказала ведущая.



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"Я ответила "Что? Такой шантаж!", а на самом деле я знаю, что все хотят поговорить о моих формах и выпуклостях, но я считаю, что эта тема очень сакральная и таинственная, что не стоит об этом много говорить, пока это все не произошло", - добавила Регина. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Несколько месяцев телеведущая Регина Тодоренко пыталась скрыть беременность от публики, никак не комментируя слухи. Однако, в сети все чаще появлялись фотографии звезды на которых заметен округлившийся животик, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец Тодоренко на днях прокомментировала новость, все же предпочитая оставить личное личным и рассказала следующее."Ко мне подошел корреспондент известного портала и сказал, что у них есть информация про все мои анализы, есть заключение врача и давайте, мол, решать, как это опубликовать", - рассказала ведущая."Я ответила "Что? Такой шантаж!", а на самом деле я знаю, что все хотят поговорить о моих формах и выпуклостях, но я считаю, что эта тема очень сакральная и таинственная, что не стоит об этом много говорить, пока это все не произошло", - добавила Регина.



