Раздел: Культура
Сальма Хайек сыграла вторую свадьбу
51-летняя кинозвезда повторно сыграла свадьбу со своим собственным мужем - 56-летним французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.
Знаменитая мексикано-американская актриса Сальма Хайек («Фрида», «Отчаянный», «Одинокие сердца») снова вышла замуж. 51-летняя кинозвезда повторно сыграла свадьбу со своим собственным мужем - 56-летним французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино, сыном одного из богатейших людей Франции - миллиардера Франсуа Пино, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Сальма и Франсуа-Анри начали встречаться в 2006-м году. В 2007-м у них родилась дочь Валентина Палома. Однако через год помолвка была расторгнута. В 2009-м году актриса и бизнесмен помирились. 14 февраля того же года они зарегистрировали свой брак в Париже, а 25 апреля сыграли романтическую свадьбу в Венеции.
Для Хайек это был первый официальный брак. Пино в период с 1996 по 2004 год был женат на Дороти Лепер, от которой у него есть двое детей. У него также есть еще внебрачный сын от супермодели Линды Евагнелисты, с которой он встречался с сентября 2005-го по январь 2006-го года.
Теперь Сальма и Франсуа-Анри повторно обменялись клятвами верности. Мероприятие стало приятным сюрпризом для Хайек, которая думала, что супруг пригласил ее просто отдохнуть в спа-салоне.
Снимки церемонии (состоявшейся на пляже некоего экзотического острова, название которого актриса не сообщила) Хайек выложила у себя в Instagram. Вместо традиционного белого платья Сальма была в ярко-розовом сарафане и вьетнамках. «Это не совсем то, что я выбрала бы для своей свадьбы, но ведь я думала, что иду в спа-салон», - призналась она. «Жених» был в еще более непрезентабельном виде - футболке, спортивных штанах и шлепанцах. Пара в ходе обряда надела на руки браслеты из зеленых листьев и полила их водой из раковины. 11-летняя дочь супругов бросала в воздух лепестки цветов. Местный музыкант пел семейству серенады под аккомпанемент гитары.
Читайте также: 51-летняя Сальма Хайек восхитила фигурой в купальнике
По завершении церемонии супруги, как и положено, получили свидетельство о браке.
Знаменитая мексикано-американская актриса Сальма Хайек («Фрида», «Отчаянный», «Одинокие сердца») снова вышла замуж. 51-летняя кинозвезда повторно сыграла свадьбу со своим собственным мужем - 56-летним французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино, сыном одного из богатейших людей Франции - миллиардера Франсуа Пино, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Сальма и Франсуа-Анри начали встречаться в 2006-м году. В 2007-м у них родилась дочь Валентина Палома. Однако через год помолвка была расторгнута. В 2009-м году актриса и бизнесмен помирились. 14 февраля того же года они зарегистрировали свой брак в Париже, а 25 апреля сыграли романтическую свадьбу в Венеции.
Для Хайек это был первый официальный брак. Пино в период с 1996 по 2004 год был женат на Дороти Лепер, от которой у него есть двое детей. У него также есть еще внебрачный сын от супермодели Линды Евагнелисты, с которой он встречался с сентября 2005-го по январь 2006-го года.
Теперь Сальма и Франсуа-Анри повторно обменялись клятвами верности. Мероприятие стало приятным сюрпризом для Хайек, которая думала, что супруг пригласил ее просто отдохнуть в спа-салоне.
Снимки церемонии (состоявшейся на пляже некоего экзотического острова, название которого актриса не сообщила) Хайек выложила у себя в Instagram. Вместо традиционного белого платья Сальма была в ярко-розовом сарафане и вьетнамках. «Это не совсем то, что я выбрала бы для своей свадьбы, но ведь я думала, что иду в спа-салон», - призналась она. «Жених» был в еще более непрезентабельном виде - футболке, спортивных штанах и шлепанцах. Пара в ходе обряда надела на руки браслеты из зеленых листьев и полила их водой из раковины. 11-летняя дочь супругов бросала в воздух лепестки цветов. Местный музыкант пел семейству серенады под аккомпанемент гитары.
Читайте также: 51-летняя Сальма Хайек восхитила фигурой в купальнике
По завершении церемонии супруги, как и положено, получили свидетельство о браке.
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