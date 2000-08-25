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Раздел: Культура  
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Дженнифер Энистон похвасталась стройными ногами

Дженнифер Энистон похвасталась стройными ногамиАктриса порадовала ярким образом.

Актриса Дженнифер Энистон, которая в феврале этого года объявила о расставании с Джастином Теру, вернулась на съемочную площадку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На днях 49-летняя Энистон и 51-летний Адам Сэндлер были замечены в Италии. Знаменитости снимаются в комедийном боевике «Загадочное убийство». По сюжету семейная пара, находясь в путешествии, становится случайными свидетелями преступления.

Папарацци подловили актеров, когда они держались за руки на одной из улиц Милана. Дженнифер порадовала внешним видом. Актриса может похвастаться неувядающей красотой и стройной фигурой.

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Энистон была одета в короткое платье с цветочным принтом. Свой яркий наряд она дополнила эспадрильями на танкетке от Soludos.

Дженнифер Энистон похвасталась стройными ногами
Дженнифер Энистон похвасталась стройными ногами
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 Теги: Дженнифер Энистон, стройная фигура

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Сегодня, 16:55 » Автор: Ирина Шевченко
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