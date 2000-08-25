Раздел: Культура
Могилевская рассказала, чем займется в старости
Наталья уверена, что всегда останется веселой
Популярная украинская певица Наталья Могилевская раскрыла секрет своей красоты и рассказала, какой видит себя в старости. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Я буду веселой старушкой с наманикюренными пальчиками, которая будет продолжать брать новые высоты. Я буду соревноваться с дочкой Нади Дорофеевой в "Танцах со звездами-2075", - с юмором сказала певица.
Также звезда призналась, что для поддержки своей красоты она раз в неделю посещает своего любимого косметолога.
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"А вообще женщина становится красивой, когда она счастлива. Я поняла это, когда еще весила на 25 кг больше, но уже полюбила и приняла себя в той форме и в том весе, в котором была. А произошло это спустя десять лет после того, как я открыла стране этот мой секрет: "Полюби меня такой, какая я есть!". Как только приняла, так и похудела", - считает певица.
Популярная украинская певица Наталья Могилевская раскрыла секрет своей красоты и рассказала, какой видит себя в старости. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
"Я буду веселой старушкой с наманикюренными пальчиками, которая будет продолжать брать новые высоты. Я буду соревноваться с дочкой Нади Дорофеевой в "Танцах со звездами-2075", - с юмором сказала певица.
Также звезда призналась, что для поддержки своей красоты она раз в неделю посещает своего любимого косметолога.
Читайте также: Могилевская рассказала, кто помог ей худеть
"А вообще женщина становится красивой, когда она счастлива. Я поняла это, когда еще весила на 25 кг больше, но уже полюбила и приняла себя в той форме и в том весе, в котором была. А произошло это спустя десять лет после того, как я открыла стране этот мой секрет: "Полюби меня такой, какая я есть!". Как только приняла, так и похудела", - считает певица.
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