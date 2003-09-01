Раздел: Культура
Ариана Гранде объяснилась за неудачную шутку
Певица пошутила о Трэвисе Скотте.
На этой неделе Ариана Гранде на своем концерте неудачно пошутила о Трэвисе Скотте, поэтому ей пришлось объясняться в своем Твиттере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Альбом Ники Минаж Queen не смог стать № 1, поэтому звезда обвинила в этом всех вокруг. Главным врагом стал Трэвис Скотт со своей семьей, чей альбом Astroworld обошел ее по количеству продаж. Затем был VMA, где Кайли Дженнер смешно убегала от Ники, а во время самой церемонии семья пересела подальше от певицы.
Ариана на своем концерте Sweetener Sessions в Чикаго, когда говорила о своем альбоме, который потенциально мог стать № 1 в чартах, сказала: «Осталось еще три дня. Мы не знаем, что еще может провернуть Трэвис».
Таким образом, Гранде намекнула на твиты Ники Минаж, где она утверждала, что новый альбом исполнителя на первом месте лишь из-за его связи с Кайли Дженнер и малышкой Сторми.
Вчера певица объяснила, что означала эта фраза:
«Я обожаю Трэвиса и Кайли. Я люблю альбом Astroworld. Шутка – это всего лишь шутка. Посмотрите видео. Пожалуйста, прекратите использовать мое имя в кричащих заголовках, вводящих в заблуждение, чтобы я смогла зайти в интернет и отпраздновать то, что и мой альбом стал номером один! Гип-гип ура!»
«И еще. В буквальном смысле почти все, что я произношу, – ради комического эффекта, и я никогда не говорю что-либо всерьез… Типа я всегда «под чем-то»… Если вы вдруг когда-нибудь подумаете, что я явно или неявно о ком-то нелестно отзываюсь, то знайте, что я делаю это только смеха ради… А если я уж по-настоящему захочу так высказаться, то вы поймете. Я очень любвеобильная малышка».
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«В общем, я просто должна была написать об этом, потому что я всех очень сильно люблю, а подобные статьи ошибочны и не являются журналистикой. Все, люблю вас».
На этой неделе Ариана Гранде на своем концерте неудачно пошутила о Трэвисе Скотте, поэтому ей пришлось объясняться в своем Твиттере, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Альбом Ники Минаж Queen не смог стать № 1, поэтому звезда обвинила в этом всех вокруг. Главным врагом стал Трэвис Скотт со своей семьей, чей альбом Astroworld обошел ее по количеству продаж. Затем был VMA, где Кайли Дженнер смешно убегала от Ники, а во время самой церемонии семья пересела подальше от певицы.
Ариана на своем концерте Sweetener Sessions в Чикаго, когда говорила о своем альбоме, который потенциально мог стать № 1 в чартах, сказала: «Осталось еще три дня. Мы не знаем, что еще может провернуть Трэвис».
Таким образом, Гранде намекнула на твиты Ники Минаж, где она утверждала, что новый альбом исполнителя на первом месте лишь из-за его связи с Кайли Дженнер и малышкой Сторми.
Вчера певица объяснила, что означала эта фраза:
«Я обожаю Трэвиса и Кайли. Я люблю альбом Astroworld. Шутка – это всего лишь шутка. Посмотрите видео. Пожалуйста, прекратите использовать мое имя в кричащих заголовках, вводящих в заблуждение, чтобы я смогла зайти в интернет и отпраздновать то, что и мой альбом стал номером один! Гип-гип ура!»
«И еще. В буквальном смысле почти все, что я произношу, – ради комического эффекта, и я никогда не говорю что-либо всерьез… Типа я всегда «под чем-то»… Если вы вдруг когда-нибудь подумаете, что я явно или неявно о ком-то нелестно отзываюсь, то знайте, что я делаю это только смеха ради… А если я уж по-настоящему захочу так высказаться, то вы поймете. Я очень любвеобильная малышка».
Читайте также: Камерон Диас получила оригинальное поздравление от мужа
«В общем, я просто должна была написать об этом, потому что я всех очень сильно люблю, а подобные статьи ошибочны и не являются журналистикой. Все, люблю вас».
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