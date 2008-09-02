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Раздел: Культура  
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Ани Лорак похвалилась роскошным букетом

Ани Лорак похвалилась роскошным букетомПоклонники рады за свою любимицу.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, похвасталась новым фото с огромным букетом цветов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Свежий снимок звезда обнародовала на своей странице в Instagram. "После сцены", - подписала его Лорак.

Подписчики, которых у артистки более 4,2 миллионов, отметили, что певица, одетая в облегающее черное платье, выглядит уставшей. Некоторые считают, что букет белых роз является подарком от таинственного поклонника.

"Грязь сама отваливается - так и Мурат. У Каролины прохода нет от мужчин", "Вы красотка! Держитесь", "Срочно смените черное на белое, девочка моя", "У вас уставший вид", "Лицо особенно перепуганное, как будто в зеркало себя увидала", - пишут люди под постом.

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Нашлись также те комментаторы, которые вспомнили о переезде певицы с Украины в Россию. "Дочку чего в Москву в школу отвезла, в Киеве плохо учат? Патриотка чертова. В концертном графике ни одного украинского города на 2019 год", - возмутился один из пользователей сети.

Ани Лорак похвалилась роскошным букетом
Ани Лорак похвалилась роскошным букетом
Ани Лорак похвалилась роскошным букетом
Ани Лорак похвалилась роскошным букетом
Ани Лорак похвалилась роскошным букетом
Ани Лорак похвалилась роскошным букетом
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 Теги: Ани Лорак, цветы

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Сегодня, 09:29 » Автор: Анна Мартынова
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