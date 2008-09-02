Раздел: Культура
Ани Лорак похвалилась роскошным букетом
Поклонники рады за свою любимицу.
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, похвасталась новым фото с огромным букетом цветов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Свежий снимок звезда обнародовала на своей странице в Instagram. "После сцены", - подписала его Лорак.
Подписчики, которых у артистки более 4,2 миллионов, отметили, что певица, одетая в облегающее черное платье, выглядит уставшей. Некоторые считают, что букет белых роз является подарком от таинственного поклонника.
"Грязь сама отваливается - так и Мурат. У Каролины прохода нет от мужчин", "Вы красотка! Держитесь", "Срочно смените черное на белое, девочка моя", "У вас уставший вид", "Лицо особенно перепуганное, как будто в зеркало себя увидала", - пишут люди под постом.
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Нашлись также те комментаторы, которые вспомнили о переезде певицы с Украины в Россию. "Дочку чего в Москву в школу отвезла, в Киеве плохо учат? Патриотка чертова. В концертном графике ни одного украинского города на 2019 год", - возмутился один из пользователей сети.
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, похвасталась новым фото с огромным букетом цветов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Свежий снимок звезда обнародовала на своей странице в Instagram. "После сцены", - подписала его Лорак.
Подписчики, которых у артистки более 4,2 миллионов, отметили, что певица, одетая в облегающее черное платье, выглядит уставшей. Некоторые считают, что букет белых роз является подарком от таинственного поклонника.
"Грязь сама отваливается - так и Мурат. У Каролины прохода нет от мужчин", "Вы красотка! Держитесь", "Срочно смените черное на белое, девочка моя", "У вас уставший вид", "Лицо особенно перепуганное, как будто в зеркало себя увидала", - пишут люди под постом.
Читайте также: Потап показал фотографию без бороды
Нашлись также те комментаторы, которые вспомнили о переезде певицы с Украины в Россию. "Дочку чего в Москву в школу отвезла, в Киеве плохо учат? Патриотка чертова. В концертном графике ни одного украинского города на 2019 год", - возмутился один из пользователей сети.
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