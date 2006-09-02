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Раздел: Культура  
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Известный актер рассказал про неожиданный финал "Игры престолов"

Известный актер рассказал про неожиданный финал "Игры престолов"Фанаты сериала не будут разочарованы.

Звезда фэнтезийного сериала "Игра престолов" Николай Костер-Валдау, который на протяжении всех сезонов ленты выполнял роль Джейми Ланистера, признался, что финал последнего сезона будет очень неожиданным.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Николай отметил, что фанаты сериала не будут разочарованы окончанием ленты канала HBO.

Когда я закончил читать сценарий, я написал письмо, в котором честно признался создателям, что не могу себе представить лучшего завершения этой истории. Это очень удовлетворительный, и в то же время неожиданный финал. Свершилось все то, на что я надеялся. В этом финале есть смысл. Этот финал не похож на те истории, в которых на последних секундах вы узнаете имя убийцы. Они сделали очень, очень хорошую работу,– искренне поделился Костер-Вальдау.

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По завершению съемок "Игры престолов" он добавил, что прощание со всей съемочной командой сериала было очень эмоциональным: В самом конце все мы были переполнены эмоциями. Да, не стану скрывать, были и слезы".

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 Теги: актер, Игра Престолов, финал

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Сегодня, 19:42 » Автор: Едгар Букмирза
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