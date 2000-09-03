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Раздел: Культура  
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Канье Уэст поделился политическими планами

Канье Уэст поделился политическими планами Муж Ким Кардашьян может баллотироваться на пост президента США.

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст заявил, что рассматривает возможность своего участия в выборах президента США в 2024 году, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

"Да, это на 100% может произойти в 2024 году", - сказал рэпер.

Уэст является ярым сторонником президента Дональда Трампа. Он отметил, что не собирается "пытаться" занять кресло главы государства, но сделает это точно, если примет решение об участии.

Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда рэпер заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году.

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Ранее Канье Уэст назвал рабство осознанным выбором темнокожих, однако позже извинился за свои резкие слова.
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 Теги: Канье Уэст, планы

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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