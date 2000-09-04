Раздел: Культура
Наталья Могилевская прокомментировала будущую старость
Певица удивила публику неожиданным постом.
В прошлом сезоне шоу "Танці з зірками" Наталья Могилевская и Надя Дорофеева были главными конкурентками. Они обе стали бесспорными фаворитками публики, и до последнего разница в сумме баллов была минимальной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Проект закончился, победу одержала Могилевская, однако в сети продолжают сравнивать двух певиц. В частности, это делает Наталья.
Так, на днях она написала в личном блоге пост о том, как видит свою старость. Могилевская настолько уверена в своем превосходстве, что заявила о своем участии в "Танці з зірками-2075", в котором якобы посоревнуется с дочерьми Нади Дорофеевой:
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"Какой я вижу себя в старости? Веселой старушкой с наманикюренными пальчиками, которая будет продолжать брать новые высоты. Я буду соревноваться с дочкой Нади Дорофеевой в «Танцах со звездами-2075». Уверена - в 80 жизнь только начинается!"
В прошлом сезоне шоу "Танці з зірками" Наталья Могилевская и Надя Дорофеева были главными конкурентками. Они обе стали бесспорными фаворитками публики, и до последнего разница в сумме баллов была минимальной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Проект закончился, победу одержала Могилевская, однако в сети продолжают сравнивать двух певиц. В частности, это делает Наталья.
Так, на днях она написала в личном блоге пост о том, как видит свою старость. Могилевская настолько уверена в своем превосходстве, что заявила о своем участии в "Танці з зірками-2075", в котором якобы посоревнуется с дочерьми Нади Дорофеевой:
Читайте также: Бывшую солистку Spice Girls обвинили в агрессии по отношении к детям
"Какой я вижу себя в старости? Веселой старушкой с наманикюренными пальчиками, которая будет продолжать брать новые высоты. Я буду соревноваться с дочкой Нади Дорофеевой в «Танцах со звездами-2075». Уверена - в 80 жизнь только начинается!"
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